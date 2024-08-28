Трагедия в Кубке Либертадорес: игрок «Насьоналя» потерял сознание на поле и умер в больнице

У Хуана Искьердо выявили аритмию.

Ужасное потрясение в Кубке Либертадорес: умер 27-летний защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо. Он потерял сознание во время матча на фоне сердечной аритмии.

Через несколько дней его сердце остановилось.

Как это случилось

23 августа «Насьональ» играл ответный матч с «Сан-Паулу» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Хуан начал в запасе и вышел после перерыва. На 83-й минуте Искьердо потерял сознание и упал на газон.

Выглядело очень страшно.

Футболисты немедленно подозвали врачей.

Они оказали первую помощь. Хуана увезла скорая. Матч доиграли – 2:0 в пользу «Сан-Паулу». Вскоре «Насьональ» вышел с официальным заявлением:

«Произошло нарушение сердечного ритма. Хуан проходит лечение в отделении интенсивной терапии. На данный момент состояние Хуана стабильное. Игрок остается под наблюдением врачей».

Н28 августа клуб сообщил о смерти уругвайца: «С глубочайшей скорбью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти нашего игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь «Насьональ» оплакивает невосполнимую утрату. Хуан, ты навсегда останешься рядом с нами».

Чемпионат Уругвая остановили, пока Искьердо был в больнице. А Луис Суарес посвятил гол

Трагедия Искьердо стала шоком для футбола Южной Америки. Все матчи чемпионата Уругвая перенесли на время госпитализации игрока «Насьоналя».

«Учитывая деликатное состояние здоровья Искьердо, мы сообщаем о решении приостановить профессиональную футбольную деятельность, запланированную на эти выходные», – заявила Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).

Соцсети «Насьоналя» выкладывали по одному посту в день – фото игрока и медицинский бюллетень из больницы.

Хуана поддержали Фелипе Мело, Диего Лугано и многие другие. Луис Суарес отметил гол посланием для экс-партнера – пересекались в 2022-м: «Держись, Хуан».

Лугано, спортивный директор «Сан-Паулу», навещал игрока в больнице.

Когда стало известно о смерти футболиста, с заявлением вышел президент ФИФА Джанни Инфантино: «Я опечален известиями о трагической кончине Хуана. От имени ФИФА и нашего футбольного сообщества я выражаю соболезнования его семье и друзьям, «Насьоналю», федерации футбола Уругвая и КОНМНЕБОЛ.

Покойся с миром».

Какой была карьера Хуана Искьердо

Хуан – воспитанник уругвайского «Серро», за главную команду отыграл два года. В 2019-м Искьердо перешел в «Пеньяроль», но не закрепился. Через год его пригласили в «Монтевидео Уондерерс», там стать основным тоже не получилось.

Зимой 2021-го Хуан поехал в Мексику, подписал контракт с «Атлетико Сан-Луис». Он отыграл четыре матча и вернулся в Уругвай. Настояла жена – вскоре у пары родилась дочь.

В январе 2022-го Искьердо договорился с «Насьоналем», но через сезон играл по аренде в местном «Ливерпуле». Уже в начале этого года вернулся и стал частью ротации.

Фото: East News /Nelson ALMEIDA / AFP, EITAN ABRAMOVICH / AFP