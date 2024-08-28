Трагедия в Кубке Либертадорес: игрок «Насьоналя» потерял сознание на поле и умер в больнице
У Хуана Искьердо выявили аритмию.
Ужасное потрясение в Кубке Либертадорес: умер 27-летний защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо. Он потерял сознание во время матча на фоне сердечной аритмии.
Через несколько дней его сердце остановилось.
Как это случилось
23 августа «Насьональ» играл ответный матч с «Сан-Паулу» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Хуан начал в запасе и вышел после перерыва. На 83-й минуте Искьердо потерял сознание и упал на газон.
Выглядело очень страшно.
Футболисты немедленно подозвали врачей.
Они оказали первую помощь. Хуана увезла скорая. Матч доиграли – 2:0 в пользу «Сан-Паулу». Вскоре «Насьональ» вышел с официальным заявлением:
«Произошло нарушение сердечного ритма. Хуан проходит лечение в отделении интенсивной терапии. На данный момент состояние Хуана стабильное. Игрок остается под наблюдением врачей».
Н28 августа клуб сообщил о смерти уругвайца: «С глубочайшей скорбью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти нашего игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь «Насьональ» оплакивает невосполнимую утрату. Хуан, ты навсегда останешься рядом с нами».
Чемпионат Уругвая остановили, пока Искьердо был в больнице. А Луис Суарес посвятил гол
Трагедия Искьердо стала шоком для футбола Южной Америки. Все матчи чемпионата Уругвая перенесли на время госпитализации игрока «Насьоналя».
«Учитывая деликатное состояние здоровья Искьердо, мы сообщаем о решении приостановить профессиональную футбольную деятельность, запланированную на эти выходные», – заявила Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).
Соцсети «Насьоналя» выкладывали по одному посту в день – фото игрока и медицинский бюллетень из больницы.
Хуана поддержали Фелипе Мело, Диего Лугано и многие другие. Луис Суарес отметил гол посланием для экс-партнера – пересекались в 2022-м: «Держись, Хуан».
Лугано, спортивный директор «Сан-Паулу», навещал игрока в больнице.
Когда стало известно о смерти футболиста, с заявлением вышел президент ФИФА Джанни Инфантино: «Я опечален известиями о трагической кончине Хуана. От имени ФИФА и нашего футбольного сообщества я выражаю соболезнования его семье и друзьям, «Насьоналю», федерации футбола Уругвая и КОНМНЕБОЛ.
Покойся с миром».
Какой была карьера Хуана Искьердо
Хуан – воспитанник уругвайского «Серро», за главную команду отыграл два года. В 2019-м Искьердо перешел в «Пеньяроль», но не закрепился. Через год его пригласили в «Монтевидео Уондерерс», там стать основным тоже не получилось.
Зимой 2021-го Хуан поехал в Мексику, подписал контракт с «Атлетико Сан-Луис». Он отыграл четыре матча и вернулся в Уругвай. Настояла жена – вскоре у пары родилась дочь.
В январе 2022-го Искьердо договорился с «Насьоналем», но через сезон играл по аренде в местном «Ливерпуле». Уже в начале этого года вернулся и стал частью ротации.
Фото: East News/Nelson ALMEIDA / AFP, EITAN ABRAMOVICH / AFP