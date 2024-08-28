Комментатор Шмельков выключил свет на стадионе «Факела»?💡

Шутка дня в российском футболе: комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков якобы выключил свет на стадионе «Факела» во время игры с «Рубином» в Кубке России.

Не все поняли: некоторые решили, что это правда. Отреагировал и сам комментатор: заверил, что такой кнопки не существует.

Хм!

«Я тут лишнее отжал на комментаторском пульте, и видите, что случилось». Шмельков подыграл в репортаже

На 10-й минуте на стадионе «Факела» на несколько секунд выключился свет. Судье пришлось остановить игру.

Дальше случился шуточный диалог комментаторов Владислава Будлянского и Артема Шмелькова.

– Опа, внимание. Артем, я просил тебя не нажимать лишние кнопки. Зачем ты это делаешь?

– Я больше не буду, Владислав Викторович, обещаю. Я проверил, да, тут лишнее отжал на комментаторском пульте, и видите, что случилось.

Телеграм-канал Кубка России сразу отреагировал вопросом: «Артем Шмельков, зачем вы выключили свет в Воронеже?»

Кто-то воспринял это всерьез: будто за отключением света действительно стояли комментаторы. Клюнули даже некоторые крупные телеграм-каналы.

Отреагировал сам Шмельков: «Это смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Наш народ готов с легкостью поверить в любую чепуху. Такой кнопки на комментаторском пульте быть не может.

Все это была блестящая импровизация Владислава Будлянского, который впервые был основным комментатором. Все лавры нужно отправить ему, он – красавчик. Я только ему подыграл».

«На комментаторском пульте Шмелькова была кнопка коллективного отключения мозга». Комментаторы и «Матч ТВ» реагируют

Дмитрий Шнякин заявил , что вместо света Шмельков отключил людям критическое мышление: «Главная забава дня – наблюдать, как люди сходят с ума :) Клянусь, это выдающееся шоу! Идеальный пример того, как работает информационный мир, где главный критерий – скорость, а не качество.

Милая шутка Влада Будлянского и Темы Шмелькова (кстати, очень хорошую юмористическую реакцию показали) превратилась в грандиозный инфоповод. Теперь спортивные и неспортивные паблики все утро строчат, что, ### (блин), комментатор нажал кнопку и свет на стадионе вырубил 🤣 А в итоге он выключил критическое мышление людям. Угораю два часа уже!»

Роман Нагучев разбавил шум собственным опытом включения света на стадионе: «Пока не прошло мое личное ######### (удивление), что все верят, что комментаторским пультом можно отключить свет на стадионе, расскажу, как это устроено на примере двух арен в Астрахани и Махачкале.

Я делал сюжет на ФК о матче сборных ФНЛ и Серии В, и там осветительные мачты включались смской с кодом на 4-значный номер. Я своими пальцами потыкал в свой телефон, включил и объяснил процедуру в материале. Правда, признаюсь, весь матч боролся с желанием применить тайное знание.

Через год мы с Тимуром Журавелем погнали комментировать новенький богатый «Анжи» с «Кубанью» среднего класса, и после игры я в подтрибунке брал интервью у игроков. В 22:30 электрик стадиона «Динамо» в Махачкале решил, что его рабочий день подошел к концу, и легким движением рубильника передо мной исчез Кристофер Самба.

Чтобы весь мир поверил в лютый бред, нужно просто холодно перепостить одну и ту же ерунду. Ведь всем известно, что на комментаторском пульте Артема Шмелькова была кнопка коллективного отключения мозга».

Станислав Минин креативно обыграл назначение на матч испанской Ла Лиги «Атлетико» – «Эспаньол»: «Если мне что-то не понравится, просто выключу свет».

А Тимур Журавель не сразу осознал, что это шутка: «Чего уж там, я и сам почти поверил, что Шмельков мог вырубить свет, пока в рабочем чате мне не намекнули, что я ку-ку. Ну новый стадион, какой-то важный удлинитель под стулом нижнего комментатора – я так представил эту картину. Но куда смешнее, что серьезный «Первый спорт» дал это как новость.

Всему виной, кстати, не Тема Шмельков, а наш воронежский комментатор Влад Будлянский, который дебютировал как верхний комм. Это его классная реакция, раз шутка про кнопку подкупила новостные ленты. Хочется думать, что это больше показатель комментаторской удачи, чем глупости новостников».

Сергей Дурасов дополнил: «На самом деле он просто хотел заказать горячий чай на свою позицию, но перепутал кнопки. Кстати, это далеко не полный функционал нашего пульта. У нас есть кнопки моментального увольнения тренера, вызова цунами, исчезновения Соболева и «обе забьют».

Ну а «Факел» в темноте это норма».

Канал «Матч ТВ» показал, что Шмельков все-таки выключил свет – засняли на камеру.

Канал Кубка России продолжил флэшмоб: опубликовал эксклюзивные кадры комментаторского пульта Артема Шмелькова из Воронежа.

А потом с помощью искусственного интеллекта создал специальную песню со словами: «Был обычный день, был обычный матч, пока Шмельков не нажал не туда...»

Матч «Оренбурга» и «Ростова», стартовавший в 15:00, тоже анонсировали оригинально: «Играем при солнце, чтобы никто не выключил свет».