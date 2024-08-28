Три матча «Зенита» без побед. Проиграли даже «Акрону» по пенальти

Так не хватает Глушенкова?

«Зенит» потерял Максима Глушенкова и загрустил: три матча без побед, на этот раз в Кубке влетели «Акрону» по пенальти – первое поражение в сезоне.

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«Зенит» вышел полуосновой: с Александром Ерохиным, Густаво Мантуаном и Дмитрием Васильевым в старте – совсем экспериментальный центр, без Вендела, Клаудиньо и Барриоса. В нападении почти без сюрпризов: Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Артур не решили. Дуглас Сантос и Клаудиньо появились во втором тайме, но «Акрон» справился.

«Зенит» бодро начал: Кассьерра не забил с острого угла, попал в штангу. В конце первого тайма петербуржцы все-таки вышли вперед. Максим Палиенко допустил потерю. Юный Дмитрий Васильев прошел в штрафную, повозился с мячом и отлично пробил под штангу. Это его второй мяч за «Зенит», в прошлой игре Васильев забил «Рубину» (1:0) – в кубке он максимально хорош.

«Акрон» нашел момент уже во втором тайме. Сергей Волков сбил Дмитрия Пестрякова на краю штрафной и привез пенальти – пока экс-игрок «Краснодара» не впечатляет. Тимошенко реализовал – 1:1 к 55-й минуте.

«Акрон» удержал ничью в основное время, а в послематчевой серии пенальти вырвал победу. Воспитанник «Зенита» Александр Васютин отразил удар Артура – и принес два очка в группе Кубка России. У «Акрона» их теперь пять, «Зенит» набрал семь (по-прежнему лидер).

До этого «Зенит» не выиграл у «Химок» и «Спартака». В конце прошлого сезона серия была еще хуже

«Зенит» начал сезон с семи побед подряд, после чего дважды сыграл вничью: 1:1 с «Химками», 0:0 со «Спартаком».

Глушенков обидно вылетел из-за перелома руки в матче с «Химками». «Зенит» потерял в креативности, а на старте второго тайма впервые в сезоне подвела и оборона: защитник «Химок» Эдгардо Фаринья набежал в штрафную и головой замкнул подачу с углового – 1:0.

«Химки» прилично оборонялись, но победу не удержали. На 88-й минуте Андрей Мостовой поймал отскок и сравнял счет. «Зенит» рвался к победе: Педро требовал пенальти, Александр Ерохин пробил головой рядом со штангой. Но первой потери очков не избежали.

В следующем туре у «Зенита» вернулся Вендел, но матч против «Спартака» все равно не удался. Команда Деяна Станковича выглядела активнее и острее, а «Зенит» в первом тайме не нанес ни одного удара в створ. Евгений Латышонок насобирал шесть сэйвов за матч – главный герой «Зенита». На 87-й минуте супершанс был у Эсекиэля Барко, его в подкате накрыл Вильмар Барриос.

Казалось, старт «Зенита» может стать одним из лучших в истории, но потери очков сбили темп. «Зенит» в сезоне-2014/15 выиграл восемь матчей подряд, по семь было у ЦСКА-2015/16 и «Рубина»-2008.

В конце прошлого сезона «Зенит» не побеждал пять матчей подряд: три поражения, две ничьих (+ победа в Кубке России над ЦСКА только по пенальти, ничья в основное время). Теперь серия не такая грустная, но она продолжается. До этого три ничьих кряду было в мае 2023-го, когда уже выиграли РПЛ.

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Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов