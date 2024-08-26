Эндрик – второй в списке самых молодых бомбардиров «Мадрида» в XXI веке. А кто на первом месте?

Эндрик показал первоклассный старт в «Мадриде»: он забил в первом же официальном матче за «сливочных». На момент дебюта за «сливочных» Эндрику было 18 лет и 35 дней. Он стал самым молодым автором гола «Реала» в истории Ла Лиги.

Если учитывать все соревнования, то в истории «королевского клуба» найдутся более юные голеадоры. Transfermarkt составил топ-10 вундеркиндов «Мадрида» в XXI веке.

Эндрика в этом рейтинге обходит Хосе Родригес. Испанец забил свой первый мяч в футболке «Реала», когда ему было 17 лет и 10 месяцев. В декабре Хосе исполнится 30 лет, сейчас он играет в Турции за «Адана Демирспор».

В рейтинг вошли и нынешние одноклубники Эндрика: Винисиус, Альваро Родригес, Родриго Гоэс, Эдуардо Камавинга и Арда Гюлер.

А вот, как выглядит весь топ-10 самых молодых бомбардиров «Мадрида» в XXI веке

Эндрик все же установил рекорд в дебютном матче за «сливочных». Он стал самым молодым легионером, которому удалось забить за «Мадрид». Бразилец побил рекорд Рафаэля Варана.

📸 От Анчелотти до Алабы и Беллингема. Такая разная реакция тренера и игроков «Мадрида» на гол Эндрика