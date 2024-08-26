От Анчелотти до Алабы и Беллингема. Такая разная реакция тренера и игроков «Мадрида» на гол Эндрика

Молодой бразильский форвард «Мадрида» Эндрик забил в первом же матче за новый клуб − быстрее, чем это сделал Килиан Мбаппе. 18-летний футболист огорчил «Вальядолид».

Для Эндрика этот мяч был очень важен , потому что он не раз рассказывал о том, что всю жизнь мечтал играть за «Мадрид». На фоне возникают слухи о том, что клуб может отправить его в аренду, но сам футболист готов биться за основу.

Камера одного из телеканалов запечатлела, как реагировали на мяч Эндрика главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, а также травмированные Давид Алаба и Джуд Беллингем.

Итальянский специалист показал полную выдержку и кажется, что на его лице не дрогнул ни один мускул.

А вот Давид Алаба и Джуд Беллингем были очень рады за Эндрика. Они находились в вип-ложе и стоя аплодировали форварду.

То, как бразилец праздновал мяч, им тоже понравилось.