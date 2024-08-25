Эндрик забил в первом матче за «Мадрид» и установил рекорд. Бразилец удачно заменил Мбаппе

«Мадрид» провел первый матч на «Сантьяго Бернабеу» в новом сезоне Ла Лиги. В гости к «королевскому клубу» заглянул «Вальядолид».

Мбаппе впервые вышел на поле домашней арены «сливочных», но отличиться не сумел. На 86-й минуте звездного француза заменил еще один дебютант – Эндрик. Для бразильского вундеркинда встреча стала первой официальной игрой в составе «Реала».

Дебют получился отличным. Через 10 минут после выхода на поле Эндрик забил первый гол в футболке «Мадрида». Взятие ворот он отпраздновал, поцеловав эмблему клуба.

Травмированные Беллингем, Камавинга и Алаба встретили дебютный гол бразильца улыбкой и аплодисментами.

Джуд, кстати, смотрел игру рядом с Ноа – младшим братом Эндрика.

На момент дебютного гола за «сливочных» Эндрику было 18 лет и 35 дней. Теперь он самый молодой бомбардир «Мадрида» в истории Ла Лиги. До этого рекорд принадлежал Родриго: бразильцу было 18 лет и 259 дней, когда он впервые забил за «Реал».

В матче с «Вальядолидом» также отличились Феде Вальверде и Браим Диас. Встреча закончилась победой «Мадрида» со счетом 3:0.

Как вам дебют Эндрика?