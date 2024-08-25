Ретро дня: Nike перевыпустит культовую форму сборной Нидерландов

Nike собирается перевыпустить культовую домашнюю форму сборной Нидерландов.

На данный момент неизвестно, какую домашнюю форму сборной Нидерландов выберет Nike для переиздания, но ожидается, что это будет домашняя форма сборной 2000 года.

Домашнюю форму Нидерландов на Евро-2000 носило «золотое поколение» голландского футбола, в состав которого входили такие игроки, как Кларенс Зеедорф, Яп Стам, Де Бур, Эдгар Давидс и Деннис Бергкамп.