Ретро дня: Nike перевыпустит культовую форму сборной Нидерландов
Nike собирается перевыпустить культовую домашнюю форму сборной Нидерландов.
На данный момент неизвестно, какую домашнюю форму сборной Нидерландов выберет Nike для переиздания, но ожидается, что это будет домашняя форма сборной 2000 года.
Домашнюю форму Нидерландов на Евро-2000 носило «золотое поколение» голландского футбола, в состав которого входили такие игроки, как Кларенс Зеедорф, Яп Стам, Де Бур, Эдгар Давидс и Деннис Бергкамп.
Вообще такое ощущение что запоминается буклеты, типа анонсы по тв. Раньше по крайней мере. Может потому что были ярче. Короче у нас по тв много раз крутили рекламу или сетку турнира, типа финал в Амстердаме, на стадионе Арена. Это красивое сочетание запомнилась. Тогда думал, типа какое название, как будто просто "стадион". Сейчас понял, что телевизиончики так накосячили. Стадион называется "Амстердам Арена". Или может на время турнира убрали первое слово(?)