Сауль мог стать ультралегендой «Атлетико». Жаль, не получается

Играл с катетером ради команды Симеоне.

Слова «перестройка «Атлетико» слегка надоели.

Но клуб действительно отпустил целый ряд игроков из костяка. На «Метрополитано» больше не будет Стефана Савича, заставшего еще победы над «Баварией». Не будет Марио Эрмосо – защитника, что мог забить «Хетафе» победный через себя на 89-й минуте, внести мяч в ворота «Реала» на стандарте и закинуть голешник «Фейеноорду» с края штрафной по витиеватой траектории.

Не будет вечно мечущегося Альваро Мораты – он отправился в Италию, чтобы целовать там эмблему очередного клуба. И попутно даже расстался с женой.

Ветеранчикам, которые все еще в команде, в последние годы трудновато. Только Хосе Хименес никогда не унывает. Этим летом защитник избавил уругвайцев от унизительного поражения от сборной Канады: сделал голевую передачу на Луиса Суареса на 92-й минуте матча за 3-е место на Кубке Америки. А вот результативные ошибки Яна Облака, к сожалению, уже не удивляют.

Ла Лигу словенец начал с того, что поймал вместо мяча его астральный дубль и подарил гол «Вильярреалу». По Коке в прошлом сезоне было видно, что объем нагрузки слишком велик. Из-за этого распределительный центр порой давал сбои. У Анхеля Корреа всегда с собой динамит, и он охотно лезет в штрафную, поджигая фитиль, чтобы отработать по максимуму свое игровое время. Но полных матчей у аргентинца практически не бывает.

Настоящий момент как будто и впрямь предполагает, что клубу нужны уже новые герои. Но все же здорово, что эти мужики – Облак, Хименес, Коке, Корреа – по-прежнему в команде. Они и есть «Атлетико». Любой из них может выложить послания из своих игровых футболок разных лет. Коке так уже делал буквально . Some things last, как поет Том Оделл.

Но одного имени не хватает. Сауля. Ньигес теперь играет за «Севилью», хотя именно он должен был стать главной легендой «Атлетико» в XXI веке. Если не считать Диего Симеоне, конечно же.

Сауль связан с «Атлетико» с четырнадцати лет – с момента перехода из системы «Реала». Первый гол за основную команду «индейцев» Ньигес забил еще десять лет назад – в сентябре 2014-го. В ворота той самой «Севильи». Мадридцы выиграли со счетом 4:0.

Дебютный период Сауля пришелся на то время, когда боеспособность «Атлетико» была максимальной, а команда выглядела несокрушимой фалангой, обученной обороняться сколько будет нужно и атаковать в правильный момент. Казалось, что именно этот парень будет олицетворять собой успехи клуба.

В феврале 2015-го «Атлетико» одержал одну из самых ярких побед в своей истории – 4:0 в дерби на «Кальдероне». Бесчисленные почитатели «Реала» помнят тот матч по псевдоселфи с плутовским лицом Симеоне на фоне смурного Карло Анчелотти. Инчас «Атлетико» – по голу Сауля через себя в падении. С того момента Ньигес стал символом побед.

Представьте себе: за все десять лет «Атлетико» ни разу не проигрывал, когда Сауль забивал. На его счету 48 голов. То есть 47 матчей без поражений (в одном Саулю удался дубль). В 40 случаях «Атлетико» добивался победы, 7 раз была ничья. Этот расклад – на грани мистики. Ньигес словно был избран и послан в наш мир для того, чтобы «Атлетико» не знал поражений.

Победы, которые приносили голы Сауля, впечатывались в память болельщиков на годы. 4:0 с «Севильей», 4:0 с «Реалом». В апреле 2016-го хитроумный проход Ньигеса из правой зоны завершился безукоризненным ударом на исполнение под дальнюю штангу – и тот гол предопределил итог полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» Гвардиолы.

В августе 2018-го Сауль с лета заколошматил мячик в ворота «Реала» в экстра-тайме – и «Атлетико» вырвал Суперкубок Европы. Осенью нужно было дать ответ «Боруссии» на унизительное поражение со счетом 0:4 в Дортмунде. Сауль забил победный гол в Мадриде, и «Атлетико» взял реванш – 2:0. В 2020-м «Атлетико» обескуражил «Ливерпуль», почти забывший о поражениях. Победный гол в ворота мерсисайдцев забил, конечно же, Сауль. В чемпионском сезоне-2020/21 он тоже успел блеснуть – когда с тригонометрической точностью пробил с рубежа штрафной в непростом матче с «Севильей».

Но исключительность Сауля кроется далеко не только в мистическом победоносном ореоле. В феврале 2015 года испанец боролся с Кирьякосом Пападопулосом из «Байера» и рухнул на газон. Схватился за бок. Понадобилась скорая. Диагноз: травма почки с гематомой.

«Помню, где упал, сколько раз меня тошнило, конвульсии, как меня унесли на носилках. Кресло, в котором сидел. Всех одноклубников, которые навещали меня.

На душе было препаршиво, пока я не увидел папу. Едва он оказался у моей койки, я перестал скулить и жаловаться, меня больше заботило, как бы его приободрить. Хуже всего было видеть, как он плачет. Я сказал ему: «Пап, я же бычара. И не такое переживу!» Он попытался успокоиться и посмеяться, но было видно, что ему плохо», – вспоминал полузащитник.

Сколько времени нужно, чтобы вернуться в футбол после повреждения почки? Саулю хватило пяти с половиной недель. Но был нюанс…

«После этого мне пришлось два года играть с полостным катетером – в каждом матче, на каждой тренировке. В моче была кровь, катетер мешал, я испытывал приступы боли. Я рисковал здоровьем ради того, чтобы носить форму «Атлетико» и стремиться к своим мечтам. Я не мог лишиться этого.

Сказал себе, что не могу потерять место, которое заслужил. Поэтому я продолжал играть, пока мог терпеть. Стиснул зубы и шел вперед так, что тренер спросил, не тронулся ли я умом. Я ответил, что не хочу упустить свой шанс и расстаться с мечтой из-за какого-то ушиба», – рассказывал Сауль.

Когда мадридскому клубу снова выпал по жребию «Байер», Ньигес осознанно вернулся на то место, где так тяжело травмировался. Если вас спросят, что такое «Атлетико» Симеоне, лучше всего начать рассказ с Сауля, игравшего с катетером ради места в команде.

К сожалению, в последние годы Ньигес все чаще в тени.

Хотя прошлой осенью была надежда на ренессанс. В сентябрьской игре с «Реалом» Сауль исполнил две высокоточные подачи на Гризманна и Морату. Хозяева «Метрополитано» выиграли дерби. Матча лучше за весь сезон у «кольчонерос» не было. В тот момент «Атлетико» казался очень сильным, а год сулил лавры и команде, и лично Саулю… Но постепенно мечты растаяли.

Теперь Ньигес отправился в аренду – третью в карьере. В начале пути он практиковался в «Райо Вальекано» – там полузащитник забил свой первый гол в Примере. В 2021-2022 годах испанец провисел в «Челси». Тот сезон прошел впустую, без намеков на возрождение героя, засылавшего мячи в ворота «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля».

«Севилья» в мироощущенческом плане похожа на «Атлетико» несказанно больше, чем «Челси». Андалусцы добились очень многого в этом веке. Кучу раз выигрывали еврокубки. Уделывали на высоких стадиях именитых грандов типа «Ювентуса» и «Интера». Неоднократно оставляли в дураках «Манчестер Юнайтед». И вынужденно раз за разом отпускали лидеров в более гламурные клубы. Оставались на третьих ролях в Испании, где над всеми остальными нависают зиккураты, известные как «Реал Мадрид» и «Барселона». Быть может, именно «Севилья» и станет той средой, где Сауль воспрянет?

Ассоциации с недавним расцветом «Атлетико» мало-помалу погружаются в прошлое. Это касается как футболистов – Габи Фернандеса, Диего Година и других – так и более значимых символов навроде стадиона «Висенте Кальдерон». Арены больше нет, последние опоры снесли на стыке весны и лета 2020-го. Сауля, к слову, переезд на новый стадион слегка смущал: «Пусть никто не обижается, но «Висенте Кальдерон» нравится мне больше, чем «Метрополитано». Здесь все по-другому. На «Кальдероне» мы чувствовали единство с фанатами».

Но порой случается, что символы прошлого вновь ознаменовывают путь. Старая-добрая эмблема «Атлетико» вытеснила новомодную минималистскую и вернулась на законное место, потому что болельщики не сдались.

Сауль был рожден, чтобы стать ультралегендой «Атлетико». Пока не получается. Очень жаль. Но парню, игравшему с катетером, едва ли нужно объяснять, что сдаваться рано. Если потребуется, то можно хоть всю жизнь трясти земляничное дерево, мечтая дорваться до плодов…

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Grimm/Bongarts/Getty Images, Lars Baron/Bongarts, David Ramos, Angel Martinez, Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images, Gonzalo Arroyo Moreno, Alessandro Sabattini; East News /Oscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP