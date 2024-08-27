Рабьо, Дзюба, Хуммельс и еще 19 ярких свободных агентов. Без клуба под конец окна
Список приличный.
Давид де Хеа и Марко Ройс нашли новые команды, но к концу трансферного окна на рынке еще много статусных игроков, которых можно забрать бесплатно.
Адриен Рабьо, 29 лет
После пяти лет в «Ювентусе» Рабьо и его мама не договорились о продлении. Туринцы предлагали больше семи миллионов евро за сезон, но француз не ответил. Летом появлялись слухи об интересе чуть ли не от всех топов.
L’Еquipe пишет, что «Бавария», «Интер» и «Атлетико» связывались с Рабьо, но не сошлись по условиям. Француз просит 7,5 млн евро в год и отдает приоритет АПЛ. Но время идет, а никакой конкретики по будущему клубу все еще нет.
Марио Эрмосо, 29
Еще один уход после пяти лет в клубе – на этот раз из «Атлетико». Стороны не договорились о зарплате, поэтому основной защитник продолжит карьеру в другой команде или даже лиге. Ранее интерес проявляли «МЮ», «Наполи» и «Интер».
Деле Алли (28) и Андре Гомеш (31)
С обоими расстался «Эвертон». Алли после яркого старта продолжает падение: в последний раз он появлялся на поле в феврале 2023-го, играя в аренде за «Бешикташ».
После этого он восстанавливался от травмы, но все еще верит в попадание на ЧМ-2026.
Антони Марсьяль, 28
Это случилось: после девяти лет в клубе Марсьяль ушел и освободил девятый номер. Сообщалось об интересе «Аталанты» и новичка Серии А «Комо», а также из Франции и Турции.
Мемфис Депай, 30
Полуфиналист Евро-2024 тоже может оказаться в Италии. Агент голландца предлагал клиента «Милану» и «Интеру», но зарплату в 5 млн евро в год там посчитали завышенной.
«Комо» может сориентироваться и здесь: команда Сеска Фабрегаса собирает опытных свободных агентов.
Юсуф Языджи, 27
Экс-хавбек ЦСКА освободился после ухода из «Лилля». Среди вариантов всплывали «Милан» (игрок уже работал с тренером Паулу Фонсекой) и «Фенербахче».
Виссам Бен-Йеддер, 34
Бен-Йеддер за пять лет в «Монако» наколотил 118 голов – второй бомбардир в истории клуба. После его ухода 10-й номер и капитанская повязка перешли к Александру Головину.
Жоэль Матип, 33
Камерунец прожил карьеру в «Ливерпуле» вместе с Юргеном Клоппом: стал одним из его первых подписаний в феврале 2016-го и ушел только этим летом.
Матип не играл с декабря 2023-го из-за травмы крестов. Возможно, теперь его ждет возвращение в Бундеслигу: в июле даже сообщалось о переговорах с «Байером».
Артем Дзюба (36) и Антон Миранчук (28)
Оба без клуба после расставания с «Локомотивом». У Артема не сложилось с «Химками» и «Пари НН», инсайд с «Крыльями» тоже не подтвердился.
Агент Миранчука Вадим Шпинев заявлял, что не рассматривает варианты в РПЛ. Пока среди потенциальных претендентов назывались только греческие клубы.
Георгий Джикия, 30
Еще один клиент Шпинева все никак не может найти приемлемые для себя условия.
«У меня есть хорошие предложения. Не только из иностранных чемпионатов, из России тоже», – говорил Джикия в конце июля. Но сезон уже стартовал, а экс-защитник «Спартака» все еще без команды.
Войчех Шченсны, 34
После ухода из «Юве» с голкипером связывались «Аль-Наср» и «Монца». Однако саудовский клуб уже подписал Бенто из чемпионата Бразилии.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шченсны может завершить карьеру, если так и не получит подходящего предложения.
Кейлор Навас, 37
В мае опытнейший костариканец ушел из «ПСЖ» и завершил карьеру в сборной. Но в клубе еще хочет попылить. Среди претендентов тоже называлась «Монца», но трансфер не подтвердился.
Лорис Кариус, 31
И еще одна легенда без клуба. «Ньюкасл» не продлил контракт.
Маркос Алонсо, 33
Кандидатуру экс-защитника «Барсы» и «Челси» обсуждали в «МЮ», но дальше интереса пока не дошло.
Эрик-Максим Шупо-Мотинг, 35
Камернунец провел в «Баварии» четыре сезона, но так и не стал первым выбором в нападении. Хотя запомнился яркими вспышками.
Матс Хуммельс, 35
После 13 лет в «Дортмунде» немец все еще в порядке и этим летом вызывал интерес даже у «Реала». Хуммельс сразу отказал «Аяксу», клубам из Саудовской Аравии и Лиги 1. Похоже, нацелился на топ-4 чемпионата: там в претендентах «Сосьедад», «Мальорка», «Брайтон» и «Вест Хэм».
Хуммельс подходит к выбору тщательно, что уже не устроило «Болонью», которая ожидала более быстрого ответа. Не исключено, что Матс в итоге решит завершить карьеру.
Серхио Рамос, 38
А у этого заслуженного ветерана после ухода из «Севильи» наверняка остаются лишь два пути: МЛС или Саудовская Аравия. Можно воссоединиться либо с Месси, либо с Роналду.
Миралем Пьянич (34), Виллиан и Хуан Мата (по 36)
Мата ушел из японского «Виссел Кобе» еще в феврале – и с тех пор без клуба. Но испанец продолжает держать себя в форме – этим летом тренировался с датским «Нордшелландом».
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А иногда(total club manager 2003) игрок и вовсе мог устроить демарш безо всяких объяснений. Просто показывался красным, как травмированный/дисквалифицированный/улетевший играть за сборную, но при этом в хорошей форме, с мин.усталостью, но в состав поставить нельзя.
Бороться с этим тоже никак, кроме загрузки сэйва) а если по-честному, то только продавать. Один раз был капец, когда 20-летнего воспитанника(с 12 лет его по детским и юношеским командам вёл , с 16 в основе)переподписал на 5+1 лет, а через неделю он отказался играть(назовем это приём Соболева/Доннаруммы). Продать? Руководство негодует, что продаю будущую звезду, фанаты - что продаю воспитанника), а сам он не хочет играть за клуб. Куда ни кинь - всюду клин.
А из этих ребят можно собрать состав:
3-5-2
Щесны
Эрмосо- Хуммельс-Матип
Куардадо (ПФЗ) - Пьянич - Рабио - Алонсо (ЛФЗ)
Депай (как АПЗ)
Мартиаль - Бен-Йеддер
Как раз 3 ЦЗ и подстраховка подойдут возрастной защите и латерям
Сдруживались футболисты нечасто(в обычных условиях), гораздо чаще ссорились, но это в худшем случае минус к морали), но если кто-то из друзей покидает команду(неважно почему), то второй автоматически не хочет дальше за неё играть.
И это было прям бедой, когда начинаешь играть с Regional Англии за Йовил какой-нибудь. Чтобы побыстрее пробраться вверх по дивизионам раскапываешь недорогих игроков с полезными скиллами, которые за миску супа будут забивать по 35 голов за сезон хоть где, а потом по мере роста в лигах укрепляешь состав арендами(на полноценную закупку все равно денег нет, а если есть, то в академии и так игроки несильно хуже среднего по лиге, лучше вложиться в неё). И не дай бог взять в аренду игрока, с которым твоя главная звезда League One была в одной команде хотя бы три дня. Они 100% подружаться. В конце года нонейм вернётся из аренды обратно в свой Килмарнок, а твой игрок откажется играть за команду. Совсем. Даже если его друга потом купить "для микроклимата". Всё)
Подушню. sports.ru до сих пор не может найти приемлЕмых редакторов
А вот, спустя 20-21 год президенты Барселоны прям стараются, чтобы страшное пророчество с давно канувшего в лету форума-таки свершилось :( Можно было бы подвести, что и Бордо, и многие другие там тонули, но я запомнил только этот рассказ. Да и Бордо в игре был нехилым таким клубом ) не топом, конечно, но один из тех, с кем не очень охота встречаться.
Из остального запомнил только срач про РПЛ, когда кудесники в патче её-таки сделали. В основном был срач из-за того, что Егору Титову сделали высокий уровень(точнее, как бы не хотели, но так получилось). Аномально высоким он получался из-за абилки(точнее сочетания навыков) Distance shooter, которая давала, например, меньше чем плеймейкер. Но плеймейкер раздавал пасы, а дистанс шутер постоянно лупил по воротам, причем без гола-двух с поля не уходил. ) В низших дивизионах и вовсе старались брать только таких шутеров, особенно заходили David Winters и Stephen McConolagh - с написанием второй фамилии мог ошибиться, но их брали все именно из-за тех пачек голов за сезон ) у Шукера, почему-то, была такая же, разрабы хотели добить его лвл до приемлемого, а тут центрхав, который пачками забивает с центра поля :) Механика в 3д-матчах тогдашних позволяла и не такое)
(Игроки без клуба в сборные по игровой механике не вызывались)
Эрмосо и Щенсны вообще не понятно чего хотят, но сейчас не та ситуация, чтобы игроков их уровня заваливали деньгами.
Остальные - вечно травмированные или старые сбитые лётчики, которых возьмут максимум в команды второй десятки топ-лиг
Набрал состав, трибуну начал строить. Начинается чемп, и я вижу, как мой бюджет весело летит в трубу. Играем то хорошо, но до достройки трибуны не хватит. По контракту, если игрок ломался, то денег не получал. И была там кнопка "тренировать", что-то типа жёстких индивидуальных тренировок, то есть может в стате вырости, а может и сломаться.
Использую потихоньку, народ ломается переодически. И тут приходит гениальная идея "перетренировать" Иссаксона, пока не разорился. Начинаю его утюжить, а ему хоть бы что, показатели уже на уровне ПЛ, деньг минимум. Так и разорился меня. Сколько сейвы не грузил, вывозил любые издевательства.
А вот большая любовь это ТКМ2005. Также Херефорд, только уже этой лажи не было. Можно было в минус уходить. Я как собственник, сразу за стройку. Состав набрал толковый. Первый год все норм. Вышел выше. Смотрю, на свободе висит игрок Джи Сун Пак, показатели для моей лиги отличные, думаю надо брать. Договорился, что он начал творить - жуть. В первом сезоне - 52 гола. Я в шоке. Рвёт, как осатанелый.
Второй год - 48. Я не понимаю, кто это зверюга. И тут меня озаряет - у корейцев ФИО читается по другому. Зашёл в его историю - тот самый. Так Пак Джи Сун стал легендой Херефорда. За 9 лет 298 голов, вагон передач и статуя.
3 года играл, 20 лет игрового времени. До сих пор сейвы лежат.
Они бы с Барко всех разорвали в РПЛ...
И даже пример Де Хеа им не урок)