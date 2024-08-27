Рабьо, Дзюба, Хуммельс и еще 19 ярких свободных агентов. Без клуба под конец окна

Список приличный.

Давид де Хеа и Марко Ройс нашли новые команды, но к концу трансферного окна на рынке еще много статусных игроков, которых можно забрать бесплатно.

Адриен Рабьо, 29 лет

После пяти лет в «Ювентусе» Рабьо и его мама не договорились о продлении. Туринцы предлагали больше семи миллионов евро за сезон, но француз не ответил. Летом появлялись слухи об интересе чуть ли не от всех топов.

L’Еquipe пишет, что «Бавария», «Интер» и «Атлетико» связывались с Рабьо, но не сошлись по условиям. Француз просит 7,5 млн евро в год и отдает приоритет АПЛ. Но время идет, а никакой конкретики по будущему клубу все еще нет.

Марио Эрмосо, 29

Еще один уход после пяти лет в клубе – на этот раз из «Атлетико». Стороны не договорились о зарплате, поэтому основной защитник продолжит карьеру в другой команде или даже лиге. Ранее интерес проявляли «МЮ», «Наполи» и «Интер».

Деле Алли (28) и Андре Гомеш (31)

С обоими расстался «Эвертон». Алли после яркого старта продолжает падение: в последний раз он появлялся на поле в феврале 2023-го, играя в аренде за «Бешикташ».

После этого он восстанавливался от травмы, но все еще верит в попадание на ЧМ-2026 .

Антони Марсьяль, 28

Это случилось: после девяти лет в клубе Марсьяль ушел и освободил девятый номер. Сообщалось об интересе «Аталанты» и новичка Серии А «Комо», а также из Франции и Турции.

Мемфис Депай, 30

Полуфиналист Евро-2024 тоже может оказаться в Италии. Агент голландца предлагал клиента «Милану» и «Интеру», но зарплату в 5 млн евро в год там посчитали завышенной.

«Комо» может сориентироваться и здесь: команда Сеска Фабрегаса собирает опытных свободных агентов.

Юсуф Языджи, 27

Экс-хавбек ЦСКА освободился после ухода из «Лилля». Среди вариантов всплывали «Милан» (игрок уже работал с тренером Паулу Фонсекой) и «Фенербахче».

Виссам Бен-Йеддер, 34

Бен-Йеддер за пять лет в «Монако» наколотил 118 голов – второй бомбардир в истории клуба. После его ухода 10-й номер и капитанская повязка перешли к Александру Головину.

Жоэль Матип, 33

Камерунец прожил карьеру в «Ливерпуле» вместе с Юргеном Клоппом: стал одним из его первых подписаний в феврале 2016-го и ушел только этим летом.

Матип не играл с декабря 2023-го из-за травмы крестов. Возможно, теперь его ждет возвращение в Бундеслигу: в июле даже сообщалось о переговорах с «Байером».

Артем Дзюба (36) и Антон Миранчук (28)

Оба без клуба после расставания с «Локомотивом». У Артема не сложилось с «Химками» и «Пари НН», инсайд с «Крыльями» тоже не подтвердился.

Агент Миранчука Вадим Шпинев заявлял, что не рассматривает варианты в РПЛ. Пока среди потенциальных претендентов назывались только греческие клубы.

Георгий Джикия, 30

Еще один клиент Шпинева все никак не может найти приемлемые для себя условия.

«У меня есть хорошие предложения. Не только из иностранных чемпионатов, из России тоже», – говорил Джикия в конце июля. Но сезон уже стартовал, а экс-защитник «Спартака» все еще без команды.

Войчех Шченсны, 34

После ухода из «Юве» с голкипером связывались «Аль-Наср» и «Монца». Однако саудовский клуб уже подписал Бенто из чемпионата Бразилии.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шченсны может завершить карьеру, если так и не получит подходящего предложения.

Кейлор Навас, 37

В мае опытнейший костариканец ушел из «ПСЖ» и завершил карьеру в сборной. Но в клубе еще хочет попылить. Среди претендентов тоже называлась «Монца», но трансфер не подтвердился.

Лорис Кариус, 31

И еще одна легенда без клуба. «Ньюкасл» не продлил контракт.

Маркос Алонсо, 33

Кандидатуру экс-защитника «Барсы» и «Челси» обсуждали в «МЮ», но дальше интереса пока не дошло.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг, 35

Камернунец провел в «Баварии» четыре сезона, но так и не стал первым выбором в нападении. Хотя запомнился яркими вспышками.

Матс Хуммельс, 35

После 13 лет в «Дортмунде» немец все еще в порядке и этим летом вызывал интерес даже у «Реала». Хуммельс сразу отказал «Аяксу», клубам из Саудовской Аравии и Лиги 1. Похоже, нацелился на топ-4 чемпионата: там в претендентах «Сосьедад», «Мальорка», «Брайтон» и «Вест Хэм».

Хуммельс подходит к выбору тщательно, что уже не устроило «Болонью», которая ожидала более быстрого ответа. Не исключено, что Матс в итоге решит завершить карьеру.

Серхио Рамос, 38

А у этого заслуженного ветерана после ухода из «Севильи» наверняка остаются лишь два пути: МЛС или Саудовская Аравия. Можно воссоединиться либо с Месси, либо с Роналду.

Миралем Пьянич (34), Виллиан и Хуан Мата (по 36)

Мата ушел из японского «Виссел Кобе» еще в феврале – и с тех пор без клуба. Но испанец продолжает держать себя в форме – этим летом тренировался с датским «Нордшелландом».

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков; Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Alex Caparros, Lewis Storey, Eric Alonso, Catherine Ivill, Stuart Franklin