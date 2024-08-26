«У нас реальная жесть. Футбол – по инерции». «Авангард» из Курска переехал в Орел

Репортаж Дениса Романцова.

«Уважаемые зрители, в случае возникновения сигнала чрезвычайной ситуации просьба – сохраняя спокойствие и не создавая панику, покинуть пределы стадиона Центральный и отправиться в ближайшее укрытие», – говорит диктор перед матчем курского «Авангарда» во втором раунде Кубка России.

После вторжения ВСУ в Курскую область курский футбол переехал: «Авангард» будет проводить домашние матчи в Орле (от родного стадиона до съемного – 164 км), а ребят из академии приютили «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и другие команды.

В первом домашне-выездном матче куряне проиграли московскому «Велесу» (1:2). В фан-шопе «Орла» продавалась атрибутика «Авангарда» и программки с видами Суджанского, Глушковского и Льговского районов Курской области, многих жителей которой в августе приняли орловские пункты временного размещения.

На игре с «Велесом» собралось 420 зрителей. Болельщики приехали из Курска, но хватало и орловчан: кроме желания поддержать соседей был еще один мотив – «Авангард» выступает лигой выше «Орла».

Спустя четыре дня «Авангард» принимает «Орел» – на его же стадионе. Он построен в 1961-м и окружен футбольными полями, баскетбольной площадкой, стрельбищем и скейт-парком, популярным у местных подростков.

«Возможно, на матче с «Орлом» будет пара десятков человек из Курска, – предполагает перед игрой курский журналист Артем Реутов, – но и орловские болельщики в соцсетях выразили поддержку нашей команде и Курску.

Раньше у наших фанатов с орловскими ультрас были сложные отношения. Это же черноземное дерби, на матчах с «Орлом» постоянно звучали оскорбительные кричалки, но теперь, уверен, это в прошлом. Сейчас вся страна с Курской областью.

Обстановка у нас напряженная, идут боевые действия в приграничных районах, более 122 тысяч человек вынужденно покинули дома. С 6 августа в Курске почти каждый час звучит сирена, периодически срабатывает ПВО, не так давно осколки ракеты повредили жилой дом и спалили несколько машин, пострадали люди. Сейчас этот дом восстанавливают.

Паники нет – есть сплочение, взаимовыручка, нет больше принципа «Моя хата с краю». Возможно, если бы мы так рьяно помогали с самого начала, подобной ситуации не было бы.

Сейчас десятки тысяч курян включились в волонтерскую работу (сам занимаюсь ей второй год). Кто-то сдает кровь, кто-то приносит гуманитарную помощь, кто-то ее сортирует, кто-то эвакуирует земляков из опасных районов, кто-то переводит деньги на помощь фронту. Испытываешь гордость за земляков».

Шесть лет назад «Авангард» играл в финале Кубка России

В июне, когда «Авангард» еще играл в Курске, игру с омским «Иртышом» прервали на 72-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.

«Когда в городе почти каждый час звучит сирена, конечно, уместнее играть в соседнем городе, – продолжает Реутов. – Да и мало кто сейчас думает о футболе. Обстановка сказывается на команде, играть в родных стенах куда приятнее».

Одновременно с первыми болельщиками, часа за полтора до матча, у орловского стадиона на улице Тургенева появляется автобус курского «Авангарда». Игроки еще выгружаются, а главный тренер Игорь Беляев уже эмоционально делится новостями с сотрудником «Орла» и вычерчивает пальцем в воздухе нечто пикирующее и спиралеобразное – речь, очевидно, не о футболе.

48-летний Беляев родился в Курске, там же всю жизнь играл, там же с середины нулевых тренирует. Правда, с перерывами.

«До этого «Авангардом» 20 лет руководил Александр Галкин», – говорит болельщик «Авангарда» с почти полувековым стажем Вадим Гуляев. В начале 1980-х Гуляев занимался в курской ДЮСШ, подавал мячи на играх основы, десять лет назад охладел к футболу, но с 2017-го его настойчиво «таскает на матчи» младшая дочь.

«В самые трудные времена Галкин сохранил команду и дал импульс к развитию, – продолжает Гуляев. – Считаю нынешнего тренера реинкарнацией Галкина. В 2017-м он вывел команду в ФНЛ, а потом с нуля довел до «Золота» (высшая группа дивизиона А Второй лиги). Беляев начинал во главе «Авангарда» сезон-2017/18, но после 13-го тура стал помощником Хасанби Биджиева, который приехал в Курск из нальчикского «Спартака». Через неделю после его назначения «Авангард» принимал в Кубке ЦСКА.

«Тогда я работал в клубе на позиции пресс-атташе, – вспоминает Реутов. – Когда выяснилось, что приедет ЦСКА, регион зажил футболом, поступали тысячи заявок от желающих купить билет. Их брали целыми коллективами, в итоге стадион заполнился до отказа.

Мало кто верил, что «Авангард» пройдет ЦСКА. К нам заранее приехала съемочная бригада «Матч ТВ». Телевизионщики осматривали стадион, изучали, в каких условиях будут работать, и на какие-то косяки закрывали глаза: «Вам же тут только один матч в Кубке сыграть, зачем что-то глобально переделывать?»

Но в итоге мы победили и дошли до финала».

Через два года после финала Кубка «Авангард» оказался во Второй лиге

Состоялся финал в Волгограде, а противостоял «Авангарду» «Тосно», уже приговоренный к банкротству. Из тех, кого можно отнести к болельщикам команды из Ленобласти, я встретил тогда на стадионе только жену Павла Погребняка: большинство приезжих болело за Курск. Но победил «Тосно».

Десять месяцев спустя Биджиев рассказал мне об уникальном пути «Авангарда»-2017/18: «Осенью 2017-го было видно, что команда физически не готова. Ребята с трудом выполняли элементарные вещи – не было базовой функциональной подготовки. Но мы терпели, двигались вперед, выбили из Кубка ЦСКА, а после зимней паузы на поле стало многое получаться.

Забивали по три-четыре мяча, выиграли четвертьфинал в Перми при минус двадцать (наш вратарь на месяц выбыл из-за воспаления легких). После каждой кубковой победы Юрий Семин (Биджиев играл у него в «Локо» и работал спортивным директором – Спортс’’) присылал смски: поздравлял, поддерживал.

В Волгоград прилетели на позитиве. Чувствовали, что сделали большое дело. Правда, для нас финал стал четвертой игрой за двенадцать дней. Неделей ранее мы летали во Владивосток, а потом играли с лидером ФНЛ «Оренбургом». Из-за этого я волновался.

Сил на второй тайм не хватило. В раздевалке все были расстроены. Я – больше всех. Хотя и выжал из того состава максимум. [Покинул я «Авангард», потому что] президент сказал: «На следующий сезон денег нет. Чего тебе здесь ковыряться?» На этом разошлись».

Курская футбольная сказка закончилась из-за смены властей.

«Так часто бывает, – рассказал мне Кирилл Гоцук, пополнивший «Авангард» за три месяца до финала Кубка и задержавшийся до конца 2019-го. – Пришел новый губернатор – кажется, он лыжами увлекается, а не футболом. Провели аудит – что-то не понравилось. Еще и с комплектованием немного промахнулись, результат пропал, и на этом фоне команду аккуратно подчистили.

К двум-трехмесячным задержкам я привык – это еще нормально. А когда пять-шесть [как в Курске] и ты понимаешь, что грань пройдена и клуб может закрыться, – это нервирует. У всех же семьи, дети. У кого-то ипотеки, нужно помогать родным.

Я не понимал, почему депутаты в Курской области вовремя получали зарплату, а футболисты месяцами ждали какую-то подпись. Я ко всему привык, но в Курске был в шоке».

Через полгода после расставания с Гоцуком «Авангард» по финансовым соображениям сменил Первую лигу на Вторую.

Первый мяч «Авангард» пропустил после ошибки вратаря (воспитанника «Краснодара»). Второй – от своего воспитанника

Из кубкового состава-2018 до сих пор в «Авангарде» только (тогдашние запасные) центральные защитники Илья Бобрышов и Александр Войнов. Оба – коренные куряне. Первый не играет и сейчас (травма колена), зато второй – капитан.

Рассказывают, что ветераны «Авангарда» близки с болельщиками настолько, что с некоторыми вместе отдыхают и ходят в баню. Войнова и других игроков «Авангарда» перед матчем радостно приветствуют и орловские любители футбола.

Правда, один из них занят продвижением канала об «Орле» и на пустяки не отвлекается.

Назван канал в честь 24-летнего капитана «Орла» Артема Лукши. Накануне матча он стал отцом, о чем узнаю в перерыве из канала «Ассист Лукши». Ни ассистом, ни голом молодой папа не отмечается, но создает первый опасный момент – на второй минуте, когда еще не все болельщики после рабочего дня подтянулись на трибуны.

Формально матч для Орла гостевой, но географических ограничений при продаже билетов (какие были, например, когда тульский «Арсенал» принимал в Москве ЦСКА) не установили, и почти всю западную трибуну (восточная закрыта) занимают орловчане.

Орел – не менее футбольный город, чем Курск: Юрий Семин уезжал отсюда в «Спартак» (портрет Палыча и сейчас на стадионе), Владимир Бесчастных кантовался здесь между «Динамо» и «Химками», а тренировали тут олимпийский чемпион Борис Татушин и Сергей Кирьяков.

В начале 2017-го «Орел» лишился профессионального статуса и только с этого года снова выступает во Второй лиге. Недавно клуб похвастался лучшей в дивизионе посещаемостью (3 740 на игре с пензенским «Зенитом»), сообщив в соцсетях: «Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Орел» на первом месте!»

Матчем с «Авангардом» орловчане возвращаются в Кубок России после восьмилетнего перерыва, так что на трибунах еще многолюднее – 5 759 болельщиков. Детей на центральных секторах заводит корреспондент ГТРК-Орел Елена Степовая, призывая показать на камеру сердечки, а Orel Butchers на фанатской трибуне скандируют: «Город первого салюта, хей-хей!»

Болеют в Орле страстно, но интеллигентно и (во всяком случае в этом матче) с уважением к сопернику. Первый тайм обходится без голов, а после перерыва «Авангард» проваливается в защите и пропускает от 19-летнего левого вингера «Орла» Георгия Борисова. Для него это первый мяч в профессиональной карьере.

Дебютирующий в воротах «Авангарда» воспитанник «Краснодара» Сергей Ещенко после матча берет вину на себя: «Гол случился после ошибки в обороне, в том числе моих неудачных действий (Сергей выбежал из штрафной – Спортс’’), и очень сильно повлиял на игру».

На 78-й минуте, после нового защитного фиаско, Ещенко пропускает от 23-летнего правого вингера Максима Тарасова, который только весной покинул курскую команду и гол не празднует.

После победы 2:0 Тарасов узнает, что в следующем раунде достался белгородский «Салют», и говорит: «Курск прошли, следующий Белгород – все черноземные команды. Как говорится, прибьем потихоньку и дойдем далеко».

«У нас реальная жесть. Все остальное по инерции, в том числе и футбол»

«Орловчане с иронией благодарили нас за Максима Тарасова, – говорит после игры Александр Бирюченко, болельщик «Авангарда» с самой большой коллекцией клубных шарфов (собрал 56, всего вариаций 76). – Тарасов – бывший наш игрок, воспитанник «Авангарда». Кстати, родом из Кореневского района Курской области, где сейчас идут тяжелые бои.

Впечатления от матча у меня мощные. Прежде всего от настоящей футбольной атмосферы на стадионе. В Орле умеют болеть и очень соскучились по футболу. Хотя между нашими городами давняя футбольная вражда, отношение местных болельщиков к нам было дружелюбное.

Поражение связываю с тем, что мы очень зациклены на результате в чемпионате. Возможно, это и правильно, но точно помешало нормально настроиться на Кубок.

Очень уважаю нашего тренера Игоря Беляева, но он больше стратег, теоретик. Мотиватором его сложно назвать. Думаю, поэтому у нас бывают проблемы в отдельных матчах.

Ну и обстановка в Курске, конечно, сказывается. Футболисты, хоть и профессионалы, но они в первую очередь живые люди и не могут не реагировать на происходящее».

В Орел Бирюченко – многодетный отец – приехал на машине с друзьями. Дорога в один конец заняла два с половиной часа. Интересуюсь, не трудно ли было провернуть это в будний день.

«Я работал в приграничных районах Курской области. Поэтому с момента вторжения Украины на нашу территорию я безработный. Временно, конечно. Но на футбол сгонять возможность есть.

К тому, что любимый клуб играет в другом городе, отношусь спокойно, с пониманием. По-другому сейчас нельзя. Безопасность людей превыше всего. Как бы тяжело это ни звучало, но к сигналам тревоги и работе ПВО в Курске многие люди привыкли. Хотя в последнее время, конечно, с большей опаской к ним относятся.

Лично я не паникую, сохраняю спокойствие. За последние два с половиной года в приграничных районах всякого насмотрелся и наслушался. Ежедневные прилеты и охота дронов на мирных жителей не давали людям спокойно жить и работать. А теперь и вовсе у многих нет домов и некуда возвращаться.

[Отвлекает ли футбол от происходящего?] Если честно, сейчас никто ни на что не отвлекается. У нас реальная жесть. Все остальное по инерции, в том числе и футбол».

Тренер «Авангарда» Игорь Беляев добавляет: «Знаете, мы стараемся прежде всего профессионально относиться к работе. Да, сложилась сложная ситуация. Да, есть давление. Очень тяжело эмоционально воспринимать какие-то ситуации. Но это не то, на чем необходимо зацикливаться. Наша задача – играть».

В день игры с «Орлом» ракетная опасность в Курской области объявлялась девять раз, так что и следующие домашние матчи команда Игоря Беляева проведет в 164 км от дома.

Фото : Денис Романцов, Александр Бирюченко, Артем Реутов, Кирилл Лунин; vk.com/avangard_1958 ; РИА Новости /Алексей Филиппов