Хамес близок к «Райо Вальекано». Ради Европы расторг контракт с «Сан-Паулу»

Остались формальности.

Хамес Родригес скоро вернется в Испанию, но всплывет в неожиданном клубе: игрока связывают со скромным «Райо Вальекано». Фабрицио Романо пишет, что колумбиец подпишет контракт по схеме 1+1.

Полузащитник снова в Испании: в 2014-м переходил в «Реал», отыграл там четыре сезона и уехал в 2020-м (два года провел за «Баварию»).

Все совсем рядом: Хамес уже в Мадриде, отказал другим клубам – в том числе и «Динамо»

Приглашение звезды такого уровня – часть стратегии «Райо» на столетие клуба. Его отпраздновали в этом мае.

В июле 33-летний Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» спустя год после прихода – из-за желания вернуться в Испанию. На фоне прорывного Кубка Америки (о нем ниже) многие клубы заинтересовались игроком.

Не только «Райо»: после расторжения контракта с «Сан-Паулу» проявилась «Сельта» и предложила 2-летний контракт. Испанские медиа говорили про еще несколько неназванных клубов Ла Лиги, претендовавших на колумбийца.

Интерес был даже из РПЛ: по информации Legalbet, такой вариант рассматривало «Динамо». Прощупывали почву через посредников, но футболист сразу отказался ехать в Россию.

В итоге к концу трансферного окна в деле остался только «Райо». Кажется, Хамеса все устраивает: он уже в Мадриде и максимально близок к подписанию контракта. Остались лишь формальности.

К сожалению, колумбийский дуэт уже не воссоздать: Радамель Фалькао в июне покинул клуб и присоединился к «Мильонариос» из родной страны. Но трансфер Хамеса все равно привлекает – новая попытка перезагрузиться.

Последние годы Хамеса: Катар, «Олимпиакос» и «Сан-Паулу». Евротопы не звали

В топ-лигах полузащитник не мелькал уже три года – последним был сезон в «Эвертоне». После этого пошел по экзотике.

Европейские топы не звали, Карло Анчелотти в 2021-м тоже не забрал с собой в «Реал». В сентябре 2021-го Хамеса купил катарский «Аль-Райян»: только там приняли его условия. Не самый звездный клуб, но все равно выделялся: тренировал Лоран Блан, опорную зону цементировал Стивен Нзонзи.

Год в Катаре получился приличным: 5+7 в 16 матчах во всех турнирах. Еще запомнился несколькими эпизодами.

В октябре 2021-го схватил две желтые за полминуты : сначала за фол, потом за реакцию на решение судьи, во время ухода с поля саркастически похлопал. В январе 2022-го спас жизнь игроку «Аль-Вакры» Усману Кулибали: защитник рухнул во время игры из-за сердечного приступа, Хамес вовремя подоспел и правильно расположил голову малийца, чтобы тот мог нормально дышать.

В сентябре 2022-го Хамес снова сменил клуб: расторг контракт с «Аль-Райяном» и подписался с «Олимпиакосом». Правда, в Греции продержался еще меньше: уехал уже через семь месяцев, хотя смотрелся неплохо. 5+6 в 23 матчах не убедили остаться: снова расторжение по обоюдному согласию.

Дальше – бразильский «Сан-Паулу». Как и в прошлых случаях, ненадолго: за год всего два гола и четыре ассиста. С дисциплиной все было в порядке, об этом рассказывал капитан команды, бывший игрок «Баварии» и «Шальке» Рафинья: «Хотя у него трудности с клубом, о чем не мне рассуждать, он действует как профи. Он хорошо себя ведет, здорово тренируется, не опаздывает, не проявляет ни к кому неуважения.

Конечно, это сложно. Как заменить игрока, который привносит в игру столько, сколько Хамес? Это тяжело. Жаль, ведь каждая команда хотела бы видеть в составе футболиста такого уровня».

В сборной Хамес все еще хорош: почти вытащил для Колумбии Кубок Америки

Несмотря на блеклые выступления в клубах, в сборной Хамес не сбавлял.

Неоднократно подчеркивал страсть, с которой приезжает в национальную команду. Например, в 2021-м после непопадания в заявку на Кубок Америки на фоне нестабильной игры в «Эвертоне»: «Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба ломает все и причиняет огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии».

С того момента, когда полузащитник не был травмирован, он практически не пропускал матчей: стабильно выходил в основе и даже приносил команде важные победы в отборах на ЧМ. В том числе залетал в символические сборные по итогам туров квалификации.

Особенно ярко блеснул на последнем Кубке Америки: оформил 1+6 в шести матчах и чуть не забрал трофей – помешала только сборная Аргентины в финале (0:1). Хамес стал лучшим игроком и ассистентом турнира.

Как раз на фоне блестящего перфоманса на Копе возник интерес других клубов, но Родригес хотел только в Испанию – не забыл выступления за «Реал».

Теперь – новый вызов в Мадриде, но уже в «Райо».

Хамес на Копе – просто вспышка или возвращение на топ-уровень?

Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Buda Mendes; East News /KARIM JAAFAR / AFP, Miguel SCHINCARIOL / AFP, Europa Press via AP