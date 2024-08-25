Хамес близок к «Райо Вальекано». Ради Европы расторг контракт с «Сан-Паулу»
Остались формальности.
Хамес Родригес скоро вернется в Испанию, но всплывет в неожиданном клубе: игрока связывают со скромным «Райо Вальекано». Фабрицио Романо пишет, что колумбиец подпишет контракт по схеме 1+1.
Полузащитник снова в Испании: в 2014-м переходил в «Реал», отыграл там четыре сезона и уехал в 2020-м (два года провел за «Баварию»).
Все совсем рядом: Хамес уже в Мадриде, отказал другим клубам – в том числе и «Динамо»
Приглашение звезды такого уровня – часть стратегии «Райо» на столетие клуба. Его отпраздновали в этом мае.
В июле 33-летний Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» спустя год после прихода – из-за желания вернуться в Испанию. На фоне прорывного Кубка Америки (о нем ниже) многие клубы заинтересовались игроком.
Не только «Райо»: после расторжения контракта с «Сан-Паулу» проявилась «Сельта» и предложила 2-летний контракт. Испанские медиа говорили про еще несколько неназванных клубов Ла Лиги, претендовавших на колумбийца.
Интерес был даже из РПЛ: по информации Legalbet, такой вариант рассматривало «Динамо». Прощупывали почву через посредников, но футболист сразу отказался ехать в Россию.
В итоге к концу трансферного окна в деле остался только «Райо». Кажется, Хамеса все устраивает: он уже в Мадриде и максимально близок к подписанию контракта. Остались лишь формальности.
К сожалению, колумбийский дуэт уже не воссоздать: Радамель Фалькао в июне покинул клуб и присоединился к «Мильонариос» из родной страны. Но трансфер Хамеса все равно привлекает – новая попытка перезагрузиться.
Последние годы Хамеса: Катар, «Олимпиакос» и «Сан-Паулу». Евротопы не звали
В топ-лигах полузащитник не мелькал уже три года – последним был сезон в «Эвертоне». После этого пошел по экзотике.
Европейские топы не звали, Карло Анчелотти в 2021-м тоже не забрал с собой в «Реал». В сентябре 2021-го Хамеса купил катарский «Аль-Райян»: только там приняли его условия. Не самый звездный клуб, но все равно выделялся: тренировал Лоран Блан, опорную зону цементировал Стивен Нзонзи.
Год в Катаре получился приличным: 5+7 в 16 матчах во всех турнирах. Еще запомнился несколькими эпизодами.
В октябре 2021-го схватил две желтые за полминуты: сначала за фол, потом за реакцию на решение судьи, во время ухода с поля саркастически похлопал. В январе 2022-го спас жизнь игроку «Аль-Вакры» Усману Кулибали: защитник рухнул во время игры из-за сердечного приступа, Хамес вовремя подоспел и правильно расположил голову малийца, чтобы тот мог нормально дышать.
В сентябре 2022-го Хамес снова сменил клуб: расторг контракт с «Аль-Райяном» и подписался с «Олимпиакосом». Правда, в Греции продержался еще меньше: уехал уже через семь месяцев, хотя смотрелся неплохо. 5+6 в 23 матчах не убедили остаться: снова расторжение по обоюдному согласию.
Дальше – бразильский «Сан-Паулу». Как и в прошлых случаях, ненадолго: за год всего два гола и четыре ассиста. С дисциплиной все было в порядке, об этом рассказывал капитан команды, бывший игрок «Баварии» и «Шальке» Рафинья: «Хотя у него трудности с клубом, о чем не мне рассуждать, он действует как профи. Он хорошо себя ведет, здорово тренируется, не опаздывает, не проявляет ни к кому неуважения.
Конечно, это сложно. Как заменить игрока, который привносит в игру столько, сколько Хамес? Это тяжело. Жаль, ведь каждая команда хотела бы видеть в составе футболиста такого уровня».
В сборной Хамес все еще хорош: почти вытащил для Колумбии Кубок Америки
Несмотря на блеклые выступления в клубах, в сборной Хамес не сбавлял.
Неоднократно подчеркивал страсть, с которой приезжает в национальную команду. Например, в 2021-м после непопадания в заявку на Кубок Америки на фоне нестабильной игры в «Эвертоне»: «Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба ломает все и причиняет огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии».
С того момента, когда полузащитник не был травмирован, он практически не пропускал матчей: стабильно выходил в основе и даже приносил команде важные победы в отборах на ЧМ. В том числе залетал в символические сборные по итогам туров квалификации.
Особенно ярко блеснул на последнем Кубке Америки: оформил 1+6 в шести матчах и чуть не забрал трофей – помешала только сборная Аргентины в финале (0:1). Хамес стал лучшим игроком и ассистентом турнира.
Как раз на фоне блестящего перфоманса на Копе возник интерес других клубов, но Родригес хотел только в Испанию – не забыл выступления за «Реал».
Теперь – новый вызов в Мадриде, но уже в «Райо».
Хамес на Копе – просто вспышка или возвращение на топ-уровень?
Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Buda Mendes; East News/KARIM JAAFAR / AFP, Miguel SCHINCARIOL / AFP, Europa Press via AP