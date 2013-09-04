Мы все больны гандболом. Чем занимается футбольная сборная на тренировках

Капелло стоит в центре поля, скрестив руки на груди. Он не кричит ничего футболистам, не дает указаний помощникам, которые следят за игроками, и вообще выглядит очень спокойным. Фабио просто смотрит, как идет работа, и крутится из стороны в сторону: пока на правой половине поля игроки заканчивают перепасовку, он разворачивается влево, где разминаются Акинфеев, Габулов и Рыжиков.

Никаких признаков того, что последний сможет символично дебютировать в сборной на казанском стадионе, пока не видно. Например, в двустороннем гандбольном матче основными вратарями становятся Акинфеев и Габулов, а Рыжиков временно меняет специальность, надевает оранжевую манишку и становится полевым игроком.

Гандбольный матч на тренировке футбольной сборной – это отдельная и очень необычная история. Хоть в команде все и твердят, что гандбол – стандартный разминочный элемент, видеть такого в сборной еще не приходилось.

Суть игры очень проста: поле – около тридцати метров в длину, играть можно руками, головой, иногда – ногами. Правда, ноги используются реже всего, потому что плотность на поле куда выше, чем во время обычной футбольной двусторонки. Тактика практически стирается, у большинства игроков нет фиксированных амплуа: при обороне есть только вратари и защитники (все жмутся к воротам), в атаку одинаково активно бегут все игроки.

Дикому атакующему темпу способствует и особое ограничение: тренеры никогда не засчитывают гол, если у забившей команды хотя бы один игрок был на своей половине поля. В итоге получается эффектное и бойкое зрелище. Особенно успешен в гандболе Алан Дзагоев, который всего за пару минут оформил дубль.

Смотреть за серьезной работой сборной уже не получается – строгая служба безопасности зачищает трибуны через 20 минут после начала тренировки. Никто не должен видеть, какие тактические ходы готовит Капелло для Люксембурга. «Мы не так давно с ними дома играли, и тот матч не был простым, – объясняет Алексей Березуцкий. – Португалия и Израиль с ними тоже помучились. Команда Люксембурга растет, но, естественно, мы фавориты, это понятно».

В момент, когда Березуцкий произносит эти слова, на улице шумит мощный тропический дождь. Правда, уровень обслуживания в сборной позволяет игрокам не испытывать проблем даже в этой ситуации. Футболистов, выглядывающих из подтрибунного помещения, сразу встречают сотрудники службы безопасности и до самого входа в автобус несут над ними зонты.

Теперь осталось, чтобы игра в Казани соответствовала такой заботе о футболистах.