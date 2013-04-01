«Иди на *** отсюда». Дзюба против фанатов

Через полчаса после матча с «Кубанью» территория около выхода из подтрибунья кишит протестными настроениями.

– Ну что, русские, идите сюда. Поговорим, – причит молодой человек и вскоре замечает в дверном проеме Андрея Диканя. Все окружающие тут же начинают громко скандировать фамилию украинского кумира «Лужников».

Складывается ощущение, что 90 процентов собравшихся ждут Сергея Песьякова, который, пропустив два мяча, услышал акцентированный свист в свой адрес и все то же скандирование «Дикань».

Но вся злость в итоге выплескивается на первого русскоговорящего игрока, рискнувшего пройти мимо толпы.

– Артем, что за херня? Почему не играешь? Что в команде творится? Че, характера нет?

– Иди выйди и сыграй, – парирует эскападу Дзюба. Но спустя пару мгновений перестает раздавать автографы, срывается с места и матерится.

Предупредим: в этом ролике есть ненормативная лексика.