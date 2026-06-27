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Гарначо заплел дреды

Вингер «Челси» Алехандро Гарначо, не попавший в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, кардинально сменил имидж и заплел дреды.

Видео с новой прической аргентинец выложил в TikTok.

В минувшем сезоне АПЛ Гарначо провел 24 игры в составе «Челси», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Подробная статистика 21-летнего вингера доступна по ссылке.

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Опубликовано: Sports
Источник: ТикТок Алехандро Гарначо
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Комментарии

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Молодец, раньше только ноги заплетались при «фирменном» дриблинге, а сейчас уже дреды)
Лучше бы он решил закончить с футболом)
ОтветАлексей Иванов
Лучше бы он решил закончить с футболом)
после перехода из Челси
надеюсь Гиттенс перестанет лежать больше чем играть и что-то покажет, чтобы даже дредды это чудо не спасли
Новости, которые мы заслужили
Ах вот в чем дело. В основу из-за отсутствия дредов не пускали :))
Ответdeadjoker
Ах вот в чем дело. В основу из-за отсутствия дредов не пускали :))
Да, Гарначе только black face поможет в основу попасть с его игрой.
И что, куда бежать, что делать с этой наиважнейшей новости из жизни Гарначо?
вау , сколько смысла и контента
Че там по футбольчику?
А вот это действительно важно
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