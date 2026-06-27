Гарначо заплел дреды
Вингер «Челси» Алехандро Гарначо, не попавший в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, кардинально сменил имидж и заплел дреды.
Видео с новой прической аргентинец выложил в TikTok.
В минувшем сезоне АПЛ Гарначо провел 24 игры в составе «Челси», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Подробная статистика 21-летнего вингера доступна по ссылке.
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Опубликовано: Sports
Источник: ТикТок Алехандро Гарначо
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надеюсь Гиттенс перестанет лежать больше чем играть и что-то покажет, чтобы даже дредды это чудо не спасли