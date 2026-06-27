Гарначо заплел дреды

Вингер «Челси» Алехандро Гарначо , не попавший в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, кардинально сменил имидж и заплел дреды.

Видео с новой прической аргентинец выложил в TikTok.

В минувшем сезоне АПЛ Гарначо провел 24 игры в составе «Челси », забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Подробная статистика 21-летнего вингера доступна по ссылке .