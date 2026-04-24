Экс-защитник «Тоттенхэма» Хьютон рассказал о раке простаты. Ему удалили предстательную железу в 2025-м: «Очень доволен прогнозом и самочувствием»

Экс-защитнику «Тоттенхэма» Хьютону диагностировали рак простаты.

67-летний бывший защитник «Тоттенхэма » Крис Хьютон рассказал, что в апреле 2025 года ему диагностировали рак простаты. Через месяц он перенес операцию по удалению предстательной железы.

Болезнь обнаружили на ранней стадии, операция прошла успешно. Сейчас Хьютон здоров.

«Эта новость меня совсем не напугала. Знаю, что бывает по-разному, но я сразу подумал: «Со мной все будет в порядке. Придется делать то, что необходимо».

Мне предложили все варианты лечения, и я решил удалить простату. Прошел год после операции, и я чувствую себя хорошо. У меня много энергии. Поддержание активности и занятости – часть моей жизни, но это также касается реабилитации и поддержания умственной деятельности.

Я очень доволен своим прогнозом и самочувствием», – сказал Хьютон.

Защитник выступал за лондонский клуб с 1977 по 1990 год, а также провел 53 матча за сборную Ирландии. После завершения карьеры он тренировал «Ньюкасл», «Брайтон», «Ноттингем Форест» и другие английские клубы, а также сборную Ганы.