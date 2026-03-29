«Тоттенхэм» рассматривает Дайча, Хюттера и Хьютона на пост временного тренера. Де Дзерби не возглавит команду до лета (Алекс Крук)
Сегодня клуб официально объявил об отставке Игора Тудора.
Как сообщает журналист Алекс Крук, Роберто Де Дзерби отказался возглавить клуб до окончания нынешнего сезона, несмотря на усилия «шпор». Среди кандидатов на пост временного тренера рассматриваются бывший главный тренер «Монако» Ади Хюттер, Крис Хьютон, Райан Мэйсон (экс-«Вест Бромвич») и Робби Кин («Ференцварош»). Назначить бывшего тренера «Ноттингем Форест» Шона Дайча, как отмечается, будет тяжело.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ после 31-го тура, находясь в одном очке от зоны вылета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Алекса Крука
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так и Мостовой бы смог )
К чему все эти выдумки, если есть проверенный Элардайс с известными расценками: небольшой контракт + бонус за сохранение в АПЛ ?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем