  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тудор покинет «Тоттенхэм» по соглашению сторон. Де Дзерби – среди кандидатов на пост тренера (Пит О'Рурк)
40

Тудор покинет «Тоттенхэм» по соглашению сторон. Де Дзерби – среди кандидатов на пост тренера (Пит О’Рурк)

«Тоттенхэм» уволит Игора Тудора в ближайшее время.

По информации журралиста Пита О’Рурка, хорватский специалист покинет свой пост в ближайшие 1-2 дня.

Роберто де Дзерби станет главным кандидатом на пост тренера «шпор», если удастся убедить его возглавить команду, не дожидаясь конца сезона.

TEAMTalk отмечает, что отставка произойдет по соглашению сторон, поскольку Тудор готов покинуть «Тоттенхэм» после смерти своего отца. В качестве потенциальной замены также рассматриваются Крис Хьютон и бывший главный тренер «Монако» Ади Хюттер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Пита О’Рурка
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
отставки
logoИгор Тудор
logoРоберто Де Дзерби
logoАди Хюттер
Крис Хьютон
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тудору указали на дверь. To door
Ответ Aleksey Yashin
Тудору указали на дверь. To door
Тухеля справадят в ад после увольнения ? Ту хелл
Ответ Ллб
Тухеля справадят в ад после увольнения ? Ту хелл
У Реала тренер находится ниже - Are below
Тудор, где не ждали
Тудор, где печали
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Тудор, где не ждали Тудор, где печали
Тудор не в Тудор, не в Тудор...
Ответ Knife707
Тудор не в Тудор, не в Тудор...
Вошёл не в ту door
Де Дзерби? Походу, Тоттэнхэм решил, что очищаться нужно сразу Лигой 1, чтоб наверняка
Странно, что Тудор уходит, ведь по шкале Царя, он "футбольный" человек
Ответ fedor2026turin
Странно, что Тудор уходит, ведь по шкале Царя, он "футбольный" человек
Если все будем мерить шкалой Царя, то футбол будет заключаться тем, кто больше начеканит
Ответ fedor2026turin
Странно, что Тудор уходит, ведь по шкале Царя, он "футбольный" человек
За незнание Царской логики, ставлю Вам 2.
Играют-то не тренеры, а футболисты!
Сэм Эллардайс в очереди!
За шо Игоряна то. Так все хорошо шло же. Немного не хватило задачу на сезон выполнить
Вылетят все таки шпоры. Только Магат им поможет ( Может и не поможет, но мы посмеемся :))
Успеет в Чемпионшип спустить?
Вот бы еще наказали того, кто его вообще пригласил!
Большего убожества я не встречал на итальянских просторах, как он умудрился пролезть туда ??????
При таком количестве прекрасных тренеров
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем