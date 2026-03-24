Тудор покинет «Тоттенхэм» по соглашению сторон. Де Дзерби – среди кандидатов на пост тренера (Пит О’Рурк)
«Тоттенхэм» уволит Игора Тудора в ближайшее время.
По информации журралиста Пита О’Рурка, хорватский специалист покинет свой пост в ближайшие 1-2 дня.
Роберто де Дзерби станет главным кандидатом на пост тренера «шпор», если удастся убедить его возглавить команду, не дожидаясь конца сезона.
TEAMTalk отмечает, что отставка произойдет по соглашению сторон, поскольку Тудор готов покинуть «Тоттенхэм» после смерти своего отца. В качестве потенциальной замены также рассматриваются Крис Хьютон и бывший главный тренер «Монако» Ади Хюттер.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Пита О’Рурка
