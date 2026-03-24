Тудор покинет «Тоттенхэм» по соглашению сторон. Де Дзерби – среди кандидатов на пост тренера (Пит О’Рурк)

«Тоттенхэм» уволит Игора Тудора в ближайшее время.

По информации журралиста Пита О’Рурка, хорватский специалист покинет свой пост в ближайшие 1-2 дня.

Роберто де Дзерби станет главным кандидатом на пост тренера «шпор», если удастся убедить его возглавить команду, не дожидаясь конца сезона.

TEAMTalk отмечает , что отставка произойдет по соглашению сторон, поскольку Тудор готов покинуть «Тоттенхэм » после смерти своего отца . В качестве потенциальной замены также рассматриваются Крис Хьютон и бывший главный тренер «Монако» Ади Хюттер .