Энрике был недоволен вопросом о связи выхода Сафонова в старте «ПСЖ» и отсутствия Забарного: «Он просто болеет. Но вам важнее искать скандалы. Невероятно»

Луис Энрике ответил, почему Илья Забарный не сыграл против «Ренна».

После разгромной победы «ПСЖ » над «Ренном » (5:0) в субботу главный тренер парижан Луис Энрике был недоволен во время послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос об отсутствии в заявке защитника Ильи Забарного.

Тренера спросили, связано ли это отсутствие украинца в составе с выходом в старте российского вратаря Матвея Сафонова. Энрике заявил, что украинец болеет.

«Невероятно... Каждый раз, когда вы задаете вопрос, вы ищете проблему. Постоянно.

Забарный болен. Он просто болеет. Он болел последние два дня.

Но я знаю, что вам важнее говорить о скандалах, постоянно их искать. Но ничего такого нет, он болен.

Мы довольны пятью забитыми голами, мы не пропустили ни одного, «Ренн» играл очень хорошо и не заслуживает такого счета, но мы были максимально эффективны», – заявил Луис Энрике .