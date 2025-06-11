Зюле интересен «Милану»

Никлас Зюле может перейти в «Милан» из «Боруссии» Дортмунд.

Спортивный директор «россонери» Игли Таре рассматривает трансфер 29-летнего немца на случай ухода кого-то из защитников «Милана » этим летом, сообщает Джанлука Ди Марцио .

Контракт с Зюле с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2024/25 Никлас провел 21 матч во всех турнирах и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика выступлений – здесь .