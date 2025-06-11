Зюле интересен «Милану»
Никлас Зюле может перейти в «Милан» из «Боруссии» Дортмунд.
Спортивный директор «россонери» Игли Таре рассматривает трансфер 29-летнего немца на случай ухода кого-то из защитников «Милана» этим летом, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Контракт с Зюле с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года.
В сезоне-2024/25 Никлас провел 21 матч во всех турнирах и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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