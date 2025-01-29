«Тоттенхэм» связался с «Брентфордом» по поводу трансфера Висса

«Тоттенхэм» хочет подписать Йоана Висса.

По информации журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «шпоры» связались с «Брентфордом » для начала переговоров о трансфере 28-летнего нападающего.

«Тоттенхэм » уже контактировал с игроком, выразив заинтересованность в его подписании.

В текущем сезоне АПЛ Висса забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 20 матчах.

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