Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре. У форварда 4+1 в 5 матчах
Эль-Мехди Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре.
Марокканский нападающий забил 4 гола и отдал один ассист в 5 октябрьских матчах.
За игрока проголосовали 45,34% болельщиков, принявших участие в опросе на сайте и в социальных сетях «Динамо».
Второе место в голосовании занял Муми Нгамале (26,25%), третье – Хорхе Карраскаль (17,35%).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Динамо»
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