Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре. У форварда 4+1 в 5 матчах

Эль-Мехди Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре.

Марокканский нападающий забил 4 гола и отдал один ассист в 5 октябрьских матчах.

За игрока проголосовали 45,34% болельщиков, принявших участие в опросе на сайте и в социальных сетях «Динамо ».

Второе место в голосовании занял Муми Нгамале (26,25%), третье – Хорхе Карраскаль (17,35%).