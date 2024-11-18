Билялетдинов о поражении в Мариборе в 2009-м: «Все понимали, что обделались по полной. Одна из главных неудач команды, завоевавшей бронзу на Евро. Был шок, не ожидали, что не пройдем»

Динияр Билялетдинов вспомнил о поражении России от Словении в отборе на ЧМ-2010.

Отборочный матч, проходивший в Мариборе в 2009 году, закончился поражением российской сборной (0:1) и лишил ее попадания на чемпионат мира.

– Полное разочарование. Не было ощущения, что мы сыграли в свою игру, особенно во втором матче. Первую игру должны были выигрывать крупнее и спокойнее ехать туда. Конечно, боль уже утихла, но в памяти все остается.

– Переиграли бы тот матч, если бы была такая возможность?

– Это история. Смысл переигрывать? Нужны новые свершения со стороны команды, тогда и эта тема подостынет. А так, конечно, это одна из главных неудач той команды, которая завоевала бронзу на Евро-2008 . Был такой шок, потому что никто не ожидал, что мы не пройдем.

– Стало ли для вас это поражение самым обидным в карьере?

– Было много обидных поражений, но это – знаковое. Оно было ключевое – за выход на мундиаль, и от команды ждали большего, конечно. Хотели, чтобы поехали на чемпионат мира, но получилось так, как получилось. К сожалению, уже ничего не исправить.

– Что было в раздевалке после игры, может запомнились чьи-то слова?

– Нет, была тишина, кто-то полотенцем накрылся, и все понимали, что обделались по полной.

Гус Хиддинк потом провел товарищескую встречу с Венгрией, и было принято решение об уходе. То есть он уже знал до этой игры, что покидает команду, – рассказал экс-полузащитник сборной России.