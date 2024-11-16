LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи заключительного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
18-й тур
17 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома – 14:00
«Волгарь» – «Ленинградец» – 14:00
«Кубань» – «Авангард» Курск – 14:00
«Сибирь» – «Калуга» – 14:00
«Текстильщик» – «Челябинск» – 14:00
Группа «Серебро»
18-й тур
16 ноября
«Родина-2» – «Торпедо» Миасс – 14:00
«Волга» Ульяновск – «Химик» – 14:00
«Машук-КМВ» – «Динамо» Брянск – 14:00
«Краснодар-2» – «Металлург» Липецк – 14:00
«Иртыш» Омск – «Муром» – 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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