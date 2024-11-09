LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс принимает «Волгу», «Родина-2» в гостях у «Мурома»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
17-й тур
10 ноября
«Сибирь» – «Текстильщик» – 11:00
«Челябинск» – «Велес» – 13:00
«Авангард» Курск – «Калуга» – 14:00
«Ленинградец» – «Кубань» – 14:00
«Спартак» Кострома – «Волгарь» – 14:30
Группа «Серебро»
17-й тур
9 ноября
«Металлург» Липецк – «Иртыш» Омск – 12:00
«Торпедо» Миасс – «Волга» Ульяновск – 12:00
«Динамо» Брянск – «Краснодар-2» – 14:00
«Муром» – «Родина-2» – 17:00
«Химик» – «Машук-КМВ» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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