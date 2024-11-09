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LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс принимает «Волгу», «Родина-2» в гостях у «Мурома»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

17-й тур

10 ноября

«Сибирь» – «Текстильщик» – 11:00

«Челябинск» – «Велес» – 13:00

«Авангард» Курск – «Калуга» – 14:00

«Ленинградец» – «Кубань» – 14:00

«Спартак» Кострома – «Волгарь» – 14:30

Группа «Серебро»

17-й тур

9 ноября

«Металлург» Липецк – «Иртыш» Омск – 12:00

«Торпедо» Миасс – «Волга» Ульяновск – 12:00

«Динамо» Брянск – «Краснодар-2» – 14:00

«Муром» – «Родина-2» – 17:00

«Химик» – «Машук-КМВ» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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