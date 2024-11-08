У Диалло первый дубль за «МЮ». 22-летний вингер дважды забил ПАОК в ЛЕ
Амад Диалло сделал первый дубль за «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы обыграли греческий клуб (2:0) в 4-м туре Лиги Европы. Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
22-летний игрок забил голы на 50-й и 77-й минутах матча. На 81-й полузащитника заменил Мэйсон Маунт.
Диалло перешел в «Юнайтед» в январе 2021 года, за это время он дважды побывал в арендах.
С полной статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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