У Диалло первый дубль за «МЮ». 22-летний вингер дважды забил ПАОК в ЛЕ

Амад Диалло сделал первый дубль за «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы обыграли греческий клуб (2:0) в 4-м туре Лиги Европы . Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

22-летний игрок забил голы на 50-й и 77-й минутах матча. На 81-й полузащитника заменил Мэйсон Маунт .

Диалло перешел в «Юнайтед » в январе 2021 года, за это время он дважды побывал в арендах.

С полной статистикой вингера можно ознакомиться здесь .