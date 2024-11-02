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LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс в гостях у «Машук-КМВ», «Волга» примет «Родину-2»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

16-й тур

3 ноября

«Челябинск» – «Сибирь» – 13:00

«Калуга» – «Ленинградец» – 14:00

«Текстильщик» – «Авангард» Курск – 14:00

«Кубань» – «Спартак» Кострома – 17:00

«Волгарь» – «Велес» – 17:00

Группа «Серебро»

16-й тур

2 ноября

«Машук-КМВ» – «Торпедо» Миасс – 16:00

«Иртыш» Омск – «Динамо» Брянск – 16:00

«Краснодар-2» – «Химик» – 17:00

«Муром» – «Металлург» Липецк – 18:00

3 ноября

«Волга» Ульяновск – «Родина-2» – 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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127 октября, 15:50
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