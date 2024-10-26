LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Текстильщик», «Спартак» Кострома против «Калуги»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
15-й тур
26 октября
«Велес» – «Сибирь» – 14:00
«Ленинградец» – «Текстильщик» – 14:00
«Спартак» Кострома – «Калуга» – 14:30
27 октября
«Авангард» Курск – «Челябинск» – 13:00
«Волгарь» – «Кубань» – 17:00
Группа «Серебро»
15-й тур
26 октября
«Торпедо» Миасс – «Краснодар-2» – 12:00
«Динамо» Брянск – «Муром» – 14:00
«Родина-2» – «Металлург» Липецк – 15:00
«Волга» Ульяновск – «Машук-КМВ» –16:00
«Химик» – «Иртыш» Омск – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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