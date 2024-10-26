LEON Вторая лига Б. «Астрахань» принимает «Севастополь», «Рубин» Ялта против «Дружбы»
Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
31-й тур
Группа 2
29-й тур
Группа 3
29-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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