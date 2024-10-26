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LEON Вторая лига Б. «Астрахань» принимает «Севастополь», «Рубин» Ялта против «Дружбы»

Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

31-й тур

Группа 2

29-й тур

Группа 3

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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logoАлания Владикавказ-2
logoКосмос
logoАкадемия футбола Спартак
logoРодина-М
logoРубин Ялта
logoПобеда Хасавюрт
logoКомпозит
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