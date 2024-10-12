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LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома против «Челябинска», «Волгарь» принимает «Текстильщик»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

13-й тур

12 октября

«Спартак» Кострома – «Челябинск» – 14:30

«Волгарь» – «Текстильщик» – 17:00

13 октября

«Велес» – «Авангард» Курск – 14:00

«Ленинградец» – «Сибирь» –  14:00

«Кубань» – «Калуга» – 17:00

Группа «Серебро»

13-й тур

12 октября

«Родина-2» – «Динамо» Брянск – 15:00

«Волга» Ульяновск – «Иртыш» Омск – 16:00

«Машук-КМВ» – «Краснодар-2» – 16:00

 «Химик» – «Металлург» Липецк – 17:00

13 октября

«Торпедо» Миасс – «Муром» – 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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