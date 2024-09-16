Брейдо об интересе ЦСКА к Саксессу: «Бред. Не рассматриваем этого игрока»
В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Айзеку Саксессу.
Сообщалось, что армейцы рассматривают возможность подписания форварда, находящегося в статусе свободного агента после ухода из «Удинезе».
«По трансферным уткам никто не скучал. ЦСКА не рассматривает этого игрока, бред», – написал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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