Брейдо об интересе ЦСКА к Саксессу: «Бред. Не рассматриваем этого игрока»

В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Айзеку Саксессу.

Сообщалось , что армейцы рассматривают возможность подписания форварда, находящегося в статусе свободного агента после ухода из «Удинезе ».

«По трансферным уткам никто не скучал. ЦСКА не рассматривает этого игрока, бред», – написал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо .