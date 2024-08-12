Тимур Гурцкая: «Соболев отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака» с каждым днем. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился: «Я запутался, чисто по-человечески виноват»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Sports.ru Александр Соболев Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая считает, что Александр Соболев должен извиниться перед «Спартаком».

Соболев находится вне команды, как выходить из этой истории?

– Это ужасно. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился, сказал бы, что меня запутали.

– Как мы выяснили (из текста Глеба Чернявского – Sports), ему агент сказал, что есть вариант с «Зенитом», он себе это дорисовал…

– Наверняка у него был разговор с Семаком.

– Был.

– Ну вот. Когда ему главный тренер команды, которая его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»…

Сейчас он с каждым днем отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака». Он должен плюнуть на все, что ему советуют, подумать о своей карьере. Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват». Потом извиниться перед болельщиками «Спартака» и вернуться в команду.

У него нет другого выхода, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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49 комментариев
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"извините, я запутался в сетях"
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Когда тебе звонят и говорят «Мы тебя хотим» - чаще всего это мошенники
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Пришел бы к руководству, упал в ноги, заявил - "Не виноватая я, приехали из Зенита крутые ребята с паяльником, заставили написать заявление об отказе играть за Спартак".
Боятся что я выведу Спартак в лидеры РПЛ. "
+12
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+8
Гурцкая конечно тот еще кадр, то у него Соболев в Зените уже, теперь он не перейдет
Как же удобно работать инсайдером, придумывай что хочешь, и еще сам себя можешь опровергать, все равно народ схавает
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-2
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У него действующий контракт со Спартаком и о его продаже может вести речь клуб с заинтересованной стороной. И если они договорились, то дают добро его агенту на ведение переговоров по личке, а не наоборот. Когда агент начинает вести подковёрную игру за спиной клуба и втягивает в неё футболиста.
+7
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+7
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"извините, я запутался в сетях"
газовых
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Не правильно понял фразу: "Мы тебя хотим"
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Столько шума вокруг посредственного футболиста. Да пускай хоть вообще не играет. По мне так это второй Булыкин, примерно такой же болван.
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Он не запутался,, а по жизни очень не умный человек.
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Как же это Гурцкая прям на лету переобувается!
Ни оно ли говори совсем недавно, что всё согласовано и Соболев уже в Зените.
А теперь значит он отдаляется ото всех!
Вот такими вбросами этот кусок сала в полтора центнера зарабатывает себе на хлеб с маслом!
А спортс ему в этом помогает, разнося этот бред.
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Болтовня.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
"извините, я запутался в сетях"
Хотел зайти не в ту дверь
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Ответ "Leicester City"
Не правильно понял фразу: "Мы тебя хотим"
это 1я фраза, потом 2я "мы тебя налюбили"...
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жадность фраера сгубила)
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Ответ Док Аксель
У него действующий контракт со Спартаком и о его продаже может вести речь клуб с заинтересованной стороной. И если они договорились, то дают добро его агенту на ведение переговоров по личке, а не наоборот. Когда агент начинает вести подковёрную игру за спиной клуба и втягивает в неё футболиста.
ну врт такой интеллект у спорцменов...
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выход есть всегда!
Зениту холодец не нужен!
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Бумага есть? Бумага??? Влад А4 на трибуне ВТБ!!!
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Мыло мочало - начинай сначала!
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Ответ Melnikov1968
Столько шума вокруг посредственного футболиста. Да пускай хоть вообще не играет. По мне так это второй Булыкин, примерно такой же болван.
Сравнить Булыкина с Соболем это перебор. Булыкин как нап на две головы лучше Соболя. Он хоть и не забивной был, но пахал за троих. Даже представить не могу чтобы Соболя взяли в Баер, или Аякс даже на подмену.
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Ответ Антуан
Сравнить Булыкина с Соболем это перебор. Булыкин как нап на две головы лучше Соболя. Он хоть и не забивной был, но пахал за троих. Даже представить не могу чтобы Соболя взяли в Баер, или Аякс даже на подмену.
На футбольном поле играют, а не пашут. Булыкин типичный бездарь с хорошей физикой,не более того.
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Ответ Антуан
Сравнить Булыкина с Соболем это перебор. Булыкин как нап на две головы лучше Соболя. Он хоть и не забивной был, но пахал за троих. Даже представить не могу чтобы Соболя взяли в Баер, или Аякс даже на подмену.
Где-где так Булыкин пахал? И не варежки у него были, а рабочие руковицы! Так и появляются легенды))
Вы еще про отрабатывающих Смолова и Кокорина расскажите.
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Ответ Док Аксель
У него действующий контракт со Спартаком и о его продаже может вести речь клуб с заинтересованной стороной. И если они договорились, то дают добро его агенту на ведение переговоров по личке, а не наоборот. Когда агент начинает вести подковёрную игру за спиной клуба и втягивает в неё футболиста.
Агента надо менять и головою начинать всё же думать... Иначе по стопам Дзюбы придется двигать - со всякими гнидами за мелкий прайс мяч гонять ☝️🤦🏻
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Ответ Алексей Филиппов
Гурцкая конечно тот еще кадр, то у него Соболев в Зените уже, теперь он не перейдет Как же удобно работать инсайдером, придумывай что хочешь, и еще сам себя можешь опровергать, все равно народ схавает
Да да, «на 99% в зените»
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Ответ Roman Roman
это 1я фраза, потом 2я "мы тебя налюбили"...
Мы тебя наедали
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
"извините, я запутался в сетях"
В цепях...
Не в силах я Эти цепи, цепи, мама, разорвать,
Чтоб милый взгляд твой увидать.
Сдержать слезу я не могу,
У края пропасти стою.))
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Ответ Мистер Блин
жадность фраера сгубила)
Фраеров. Еще неизвестно, как на это посмотрят те, от кого зависит размер бюджета клуба.
Что это за менеджеры такие, которые словно в унитаз спускают миллиард рублей.

Объявить игрока ненужным и вместо того, что бы продать ненужное за несколько млн. евро они будут воспитывать его два года на лавке за те же несколько млн. евро. А потом он им помашет ручкой. Макаренко себя что ли возомнили...
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здравая мысль
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– Это ужасно. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился, сказал бы, что меня запутали.
....
К руководству Зенита?))
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Была информация что Спартак хотел за Соболева 6 млн., Зенит давал 8 млн, кто вышел из сделки, или это всё были сказки Карпова?
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Соболев не пойдёт.
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