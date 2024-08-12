Тимур Гурцкая: «Соболев отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака» с каждым днем. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился: «Я запутался, чисто по-человечески виноват»

Тимур Гурцкая считает, что Александр Соболев должен извиниться перед «Спартаком».

– находится вне команды, как выходить из этой истории?

– Это ужасно. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился, сказал бы, что меня запутали.

– Как мы выяснили (из текста Глеба Чернявского – ), ему агент сказал, что есть вариант с « », он себе это дорисовал…

– Наверняка у него был разговор с .

– Был.

– Ну вот. Когда ему главный тренер команды, которая его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»…

Сейчас он с каждым днем отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака». Он должен плюнуть на все, что ему советуют, подумать о своей карьере. Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват». Потом извиниться перед болельщиками « » и вернуться в команду.

У него нет другого выхода, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.