Тимур Гурцкая: «Соболев отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака» с каждым днем. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился: «Я запутался, чисто по-человечески виноват»
Тимур Гурцкая считает, что Александр Соболев должен извиниться перед «Спартаком».
– Соболев находится вне команды, как выходить из этой истории?
– Это ужасно. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился, сказал бы, что меня запутали.
– Как мы выяснили (из текста Глеба Чернявского – Sports), ему агент сказал, что есть вариант с «Зенитом», он себе это дорисовал…
– Наверняка у него был разговор с Семаком.
– Был.
– Ну вот. Когда ему главный тренер команды, которая его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»…
Сейчас он с каждым днем отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака». Он должен плюнуть на все, что ему советуют, подумать о своей карьере. Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват». Потом извиниться перед болельщиками «Спартака» и вернуться в команду.
У него нет другого выхода, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Боятся что я выведу Спартак в лидеры РПЛ. "
Как же удобно работать инсайдером, придумывай что хочешь, и еще сам себя можешь опровергать, все равно народ схавает
Ни оно ли говори совсем недавно, что всё согласовано и Соболев уже в Зените.
А теперь значит он отдаляется ото всех!
Вот такими вбросами этот кусок сала в полтора центнера зарабатывает себе на хлеб с маслом!
А спортс ему в этом помогает, разнося этот бред.
Зениту холодец не нужен!
Вы еще про отрабатывающих Смолова и Кокорина расскажите.
Не в силах я Эти цепи, цепи, мама, разорвать,
Чтоб милый взгляд твой увидать.
Сдержать слезу я не могу,
У края пропасти стою.))
Что это за менеджеры такие, которые словно в унитаз спускают миллиард рублей.
Объявить игрока ненужным и вместо того, что бы продать ненужное за несколько млн. евро они будут воспитывать его два года на лавке за те же несколько млн. евро. А потом он им помашет ручкой. Макаренко себя что ли возомнили...
....
К руководству Зенита?))