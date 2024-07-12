Линекер о фоле Думфриса в матче с Англией: «Не пенальти. Это возмутительно, независимо от ваших предпочтений»
Гари Линекер высказался о пенальти в матче сборных Англии и Нидерландов.
Нидерландская сборная уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024.
В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.
«Я считаю это абсолютно возмутительно вне зависимости от ваших предпочтений. Это просто не пенальти. Для меня это непостижимо», – сказал бывший нападающий сборной Англии в своем подкасте The Rest Is Football.
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Но на форумах болел - разных - мнение противоположное.
Странно.