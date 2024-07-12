Линекер о фоле Думфриса в матче с Англией: «Не пенальти. Это возмутительно, независимо от ваших предпочтений»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Харри Кейн Дензел Думфрис Футбол

Гари Линекер высказался о пенальти в матче сборных Англии и Нидерландов.

Нидерландская сборная уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024.

В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.

«Я считаю это абсолютно возмутительно вне зависимости от ваших предпочтений. Это просто не пенальти. Для меня это непостижимо», – сказал бывший нападающий сборной Англии в своем подкасте The Rest Is Football.

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27 комментариев
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Ха))) практически все даже британские эксперты и футболисты высказались, что это не пенальти.
Но на форумах болел - разных - мнение противоположное.
Странно.
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Ответ Мельников Михаил
Ха))) практически все даже британские эксперты и футболисты высказались, что это не пенальти. Но на форумах болел - разных - мнение противоположное. Странно.
А вы как считаете? Лично я не понимаю, почему не пенальти, если говорить именно о действиях Думфриса. Из аргументов только то, что был удар до нарушения. Но про удар в правилах нет ни слова. Странно даже считать момент спорным, если не учитывать нарушение Сака до этого, и тот факт, что в момент нарушения мяч за поле не вышел.
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Там Ссака сыграл волейбол в штрафной перед ударом Кейна. Везде это сейчас крутят и поднялся скандал.
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Гарри адекватен.
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Это уж точно, никакого пенальти и близко нет, я поразился когда началась проверка вар
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Ответ Мельников Михаил
Ха))) практически все даже британские эксперты и футболисты высказались, что это не пенальти. Но на форумах болел - разных - мнение противоположное. Странно.
Мне кажется бывшие футболисты неудачники сборной Англии который никогда дальше 1/4 финала не прошли хотят принизить успехи современной поколении. Да возможно сборная Англия не показывает зрелищный футбол, но в плане результата и стабильности в крупных турнирах возможно самое успешное за всю историю.
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Ответ Marcus-light
Вот это да, это причина считать пенальти липовым. А фол Думфриса очевиднейший.
Да причина. Если фол был до определённого собития, то все что после не должно иметь значения
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Второй турнир подряд голландцы вылетают из-за судей
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Нападающий бьёт по мячу и ногой попадает в ногу защитнику...Да,больно..Но,защитнику же что,стоять и смотреть???? Кстати,сам удар не был заблокирован и попадание ноги англичанина в ногу защитнику было мнгновением позже...Пенальти нельзя было ставить от слова совсем......Желаю Испании выиграть с разгромным счётом...
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Ответ Marcus-light
А вы как считаете? Лично я не понимаю, почему не пенальти, если говорить именно о действиях Думфриса. Из аргументов только то, что был удар до нарушения. Но про удар в правилах нет ни слова. Странно даже считать момент спорным, если не учитывать нарушение Сака до этого, и тот факт, что в момент нарушения мяч за поле не вышел.
Потому что контакт после удара. И нога Кейна идет по направлению ноги думфриса. Так можно после каждого удара биться о голени соперников и это будет пенальти.
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Пенальти это, накладка. Смягчи Думфрис движение ноги и не доведи его до конца, было бы окей, но как вышло это пенальти.
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Да пенальти левый, но все же это не тот случай когда все решил один эпизод… голландцы настолько слабо выглядели что они бы не удержали бы 0:1 85 минут… как не удержали они 1:1. Вот в матче Германия - Испания там да, поставленный пенальти мог изменить результат…
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Не болел ни за одну команду, но это пенальти. Но против Испании даже такие пендали не помогут англичанам
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Ответ ЗлойМайор
Потому что контакт после удара. И нога Кейна идет по направлению ноги думфриса. Так можно после каждого удара биться о голени соперников и это будет пенальти.
Ещё раз - где в правилах есть удар? После паса нарушения считают же. Ваш пример тут не работает - почти всегда в момент стыка мяч выходит из игры. А тут не ушел. Это и проверяли на ВАР
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Ответ Dr. Heisenberg
Хоть один вразумительный аргумент, почему это не пенальти будет? А то одни бла-бла и фигуры речи.
За атаку игрока не владеющего шайбой
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Ответ people people
Да причина. Если фол был до определённого собития, то все что после не должно иметь значения
Согласен. Только его никто в матче не заметил, даже голландцы)
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Хоть один вразумительный аргумент, почему это не пенальти будет? А то одни бла-бла и фигуры речи.
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А Гарри чей будет?
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