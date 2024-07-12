Линекер о фоле Думфриса в матче с Англией: «Не пенальти. Это возмутительно, независимо от ваших предпочтений»

Гари Линекер высказался о пенальти в матче сборных Англии и Нидерландов.

Нидерландская сборная уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче .

В первом тайме арбитр назначил пенальти за нарушение на форварде англичан .

«Я считаю это абсолютно возмутительно вне зависимости от ваших предпочтений. Это просто не пенальти. Для меня это непостижимо», – сказал бывший нападающий сборной Англии в своем подкасте The Rest Is Football.

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