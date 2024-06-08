Сарри намекнул, что «Милан» и «Фиорентина» могли бы пригласить его: «Два клуба разочаровали меня, не выйдя на связь. Могли потратить 15 минут и хотя бы выслушать мои идеи»

Маурицио Сарри сожалеет о том, что два клуба Серии А не сделали ему предложений.

– Очевидно, что нам нужно задать себе несколько вопросов. Я не буду отрицать, что несколько клубов разочаровали меня, не выйдя на связь.

Я не буду говорить, что они должны были нанять меня, потому что это выбор клуба, но, по крайней мере, они могли потратить 15 минут на то, чтобы выслушать мои идеи. Это то, на что я не могу повлиять, или, скорее, мог бы, если бы понимал причины.

– Это, возможно, « » и « »?

– Я не буду называть конкретно, но это два клуба, которые, на мой взгляд, подходили мне.

– Вернетесь ли к работе в следующем сезоне?

– Надеюсь, как можно скорее. Первые два месяца я занимался семейными делами, а в остальное время не испытывал особой ностальгии по футболу. Однако сейчас желание снова растет, и, думаю, через месяц-другой я буду рваться в бой.

Возможно, на данном этапе сезона будет сложно найти решение, которое не будет означать отъезд за границу, но я не особо хочу уезжать за границу, – сказал бывший главный тренер «Лацио», «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» в интервью Sky Sport Italia.