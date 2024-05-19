LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» – «Чайка», «Текстильщик» принимает курский «Авангард»

Клубы LEON Второй лиги А сыграют матчи 15-го тура.

«Ротор» в гостях у «Родины-2», «Уфа» против «Челябинска», «Краснодар-2» – «Чайка», «Текстильщик» принимает курский «Авангард».

LEON



Дивизион А

15-й тур

19 мая

Группа «Золото»

«Челябинск» – «Уфа» – 15:00

«Металлург» Липецк – «Новосибирск» – 15:00

«Родина-2» – «Ротор» – 15:00

«Краснодар-2» – «Чайка» – 16:00

«Муром» – «Велес» – 18:00

Группа «Серебро»

«Торпедо» Миасс – «Спартак» Кострома – 15:00

«Текстильщик» – «Авангард» Курск – 15:00

«Машук-КМВ» – «Иртыш» Омск – 16:00

«Калуга» – «Химик» – 16:00

«Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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