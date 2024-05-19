LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» – «Чайка», «Текстильщик» принимает курский «Авангард»
Клубы LEON Второй лиги А сыграют матчи 15-го тура.
«Ротор» в гостях у «Родины-2», «Уфа» против «Челябинска», «Краснодар-2» – «Чайка», «Текстильщик» принимает курский «Авангард».
LEON Вторая лига
Дивизион А
15-й тур
19 мая
Группа «Золото»
«Челябинск» – «Уфа» – 15:00
«Металлург» Липецк – «Новосибирск» – 15:00
«Родина-2» – «Ротор» – 15:00
«Краснодар-2» – «Чайка» – 16:00
«Муром» – «Велес» – 18:00
Группа «Серебро»
«Торпедо» Миасс – «Спартак» Кострома – 15:00
«Текстильщик» – «Авангард» Курск – 15:00
«Машук-КМВ» – «Иртыш» Омск – 16:00
«Калуга» – «Химик» – 16:00
«Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.