Матчи сборной Сербии на Евро 2024

Давно не существует на карте Европы Югославии, после распада страны появилось несколько сборных, среди которых самой успешной оказались хорваты. Сборная Сербии несмотря на громкие имена футболистов, которые выступают за нее на протяжении нескольких десятилетий, чего-то серьезного добиться не может. Более того, в финальном турнире чемпионата Европы она является таким же дебютантом как сборная Грузии. От дебютантов обычно не принято ожидать подвигов, остается надеяться, что можно будет пройти в плей-офф с третьего места. Соперники по группе С сборные Словении, Дании и Англии.

Групповой этап. Тур 1

16 июня. 22:00. Сербия — Англия (0-1), Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Групповой этап. Тур 2

20 июня. 16:00. Словения — Сербия (1:1), Арена Мюнхен, Мюнхен

Групповой этап. Тур 3

25 июня. 22:00. Дания — Сербия, Арена Мюнхен, Мюнхен

Ничья в первом туре выглядела бы большим сюрпризом. Главным представляется матч со сборной Словении, победа позволит рассчитывать на продолжение борьбы в плей-офф. Время начала матчей указано московское.