Черчесов о том, почему называет товарищеские матчи контрольными: «Не люблю их, нет спортивной составляющей. Никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи»

Станислав Черчесов рассказал о том, почему не любит товарищеские матчи.

– Как вы сами себе объясняете, почему это принципиально: почему не товарищеский матч, а контрольный?

– Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей.

Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носа сыграть, – когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам приходит (в австрийский « » – Sports).

Он же видел, что я долго не играл. Чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение, – сказал бывший тренер сборной России.

Йоахим Лев тренировал австрийский «Тироль» с 2001 по 2002 год. Черчесов выступал за клуб с 1996 по 2002 год.