Дмитрий Шнякин: «Наследие Уткина исполинских размеров. Оно в рестайлинге спортивного ТВ страны. Но была и особая форма саморазрушения – удары по тем, кто всегда был за Васю»

Теги Василий Уткин телевидение Юрий Розанов Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин высказался о смерти Василия Уткина.

«В дни смерти колоссов своих профессий задаюсь вопросом задаюсь: а что осталось? Это не всегда и не для всех важно, но если речь о могучей публичной фигуре, то от вопроса не увернуться: наследие-то какое?

И знаете… Даже самый отчаянный хейтер, самый нахальный или аргументированный критик, а то и самый свирепый идеологический противник не имеет шансов не признать: наследие Уткина исполинских размеров!

Оно живет в умах и речах десятков комментаторов. Им пользуются продюсеры, менеджеры, блогеры. Это наследие – в рестайлинге всего спортивного телевидения страны. Наши болельщики воспринимают футбол и как шоу – это тоже труды Уткина. Да кто-то футболом увлекся благодаря его талантам.

Эти таланты выплескивались за рамки крохотной индустрии спортжурналистики страны: Уткин показал, что можно стать звездой и на других кнопках ТВ. Можно даже в кино сыграть, ведь комментаторство – это тоже немного лицедейство.

Вызывающая манера общения в соцсетях, изощренные словесные атаки – ими не стесняются пользоваться многие спортжуры… Не будем спорить про отца-основателя стиля, верно?

Он сотням дал шанс, многим помог в быту. Вспоминаю креативного игрока, которого я ему привел. Вася моментально обеспечил пацана заработком, трудоустройство предложил – Уткин окутывал теплом и заботой тех, в кого верил, кем очаровывался. И продюсировал этапы их жизни. А это уже наследие, о котором каждый из воспитанников расскажет сам. Есть целая футбольная команда таких.

Да, было много демонов внутри. Была, как мне кажется, особая форма саморазрушения – уколы и удары по людям, которые всегда были за Васю. Но даже в странных и сложных загонах Вячеславыча был свой шарм. И свое наследие, конечно: есть те, кому раны, нанесенные Васей, помогли укрепить иммунную систему. Становились сильнее.

«Вася, здоровенный такой, пробил собою стену, оставив в ней дыру – и вы уже спокойно через нее прошли», – так описывал наследие Уткина гениальный Розанов. Теперь вот встретятся вновь, поговорят наконец.

Лишь 52 года – и столько всего осталось!» – написал комментатор «Матч ТВ».

Каким мы запомним Василия Уткина

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29 комментариев
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Васе нередко хотелось дать по лицу через экран. Также, как нередко хотелось подойти и обнять его. Но всегда хотелось лишь одного – слушать и читать Васю. То, как Уткин излагал свои мысли - это настоящее искусство. Он научил российский футбол разговаривать. Спасибо Васе и дяде Юре за любовь к этой игре!💔
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А помните, как со старого еще "Локомотива" во время матчей Спартака мы все дружно кричали: Васяяяяя!!! Васяяя!!! А он махал нам в ответ.... А Спартак побеждал. Покойся с миром, Василий. 🕯
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Шнягин в такой момент про саморазрушение Уткина вспоминает. Мерзости Шнягина нет предела.
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Василий бы простил Шнякина за бездарный текст. И мы должны простить.
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"Рестайлинг"- не знаю и знать не хочу, что это такое, но думаю это разница между Василием и остальными Шнягиными
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Ответ Космический Котик
Комментарий скрыт
Только это был Пирожков.
+32
-2
+30
Ответ Barry
Шнягин в такой момент про саморазрушение Уткина вспоминает. Мерзости Шнягина нет предела.
И про "исполинские размеры" не забыл
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Какой же 🤡
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-2
+15
Ответ Barry
Комментарий удален модератором
У этих девочек с матч ТВ есть такая особенность: если кого-то из них критикуют, другие стаей заступаются. И не важно, стоит ли оно того. Живут стаей, кто кого привёл, покровительствует. Слёзы наворачиваются, ведь Уткин давно не комментирует, а я всё надеялся, что он вернётся. Просто футбол для меня уже будет не тот, что прежде.
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Розанов три слова сказал как отрезал, а тут столько понаписано, я игрока ему привёл. Вот и вся разница
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что такое "в рестайлинге"? это вообще журналист выдал?
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Эль-Класико нулевых под каменты Уткина - пожалуй, вершина!
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Лучше бы молчал…какой-то бренд инстаграмного толка

Вася лучший и великий, спасибо тебе большой герой большой игры .
Спасибо за любовь к футболу, спасибо что был с нами, мы будем помнить тебя наверное, как минимум всегда, футбольная публика всегда чтит и помнит своих героев и легенд.
Вася, ты легенда , покойся с миром, пусть Бог примет тебя достойно .
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Жаль, что наследие такое маленькое, практически ни о чём, без фамилий..
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Два раза перечитал заголовок, не мог понять, причём тут Вася и рестлинг. С третьего раза увидел
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Вася недолюбливал Шняку.
Напомню, что Шнякин на НТВ+ попал через конкурс комментаторов, где зрители выбирали трёх победителей голосованием.
И Шнякин занял второе место, что очень сильно огорчило и опечалило Васю, т.к. он считал, что Шнякину место на Евроспорте, где он тогда работал, а не на НТВ+.
Кстати, Вася забанил меня в Твиттере лет 8 назад, но я все равно продолжал его читать и смотреть... до сегодняшнего дня.....
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Не простой человек! Личность!
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Ну ты то молчи
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Комментарий удален модератором
Ответ estiu estiu
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Северный болельщик
У этих девочек с матч ТВ есть такая особенность: если кого-то из них критикуют, другие стаей заступаются. И не важно, стоит ли оно того. Живут стаей, кто кого привёл, покровительствует. Слёзы наворачиваются, ведь Уткин давно не комментирует, а я всё надеялся, что он вернётся. Просто футбол для меня уже будет не тот, что прежде.
Мой безобидный коммент потерли. Видимо Шнягин и нажаловался)
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Ответ Северный болельщик
У этих девочек с матч ТВ есть такая особенность: если кого-то из них критикуют, другие стаей заступаются. И не важно, стоит ли оно того. Живут стаей, кто кого привёл, покровительствует. Слёзы наворачиваются, ведь Уткин давно не комментирует, а я всё надеялся, что он вернётся. Просто футбол для меня уже будет не тот, что прежде.
у них там есть Матка.
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Ответ Сергей Евсеев
Василий бы простил Шнякина за бездарный текст. И мы должны простить.
Этот текст можно не замечать. А вот то обстоятельство, что лучшего комментатора с 2018 не было на федеральном ТВ, игнорировать невозможно. Зато мы посмотрели финал ЧМ с Дмитрием Шнякиным.
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Ответ antonio1589
Вася недолюбливал Шняку. Напомню, что Шнякин на НТВ+ попал через конкурс комментаторов, где зрители выбирали трёх победителей голосованием. И Шнякин занял второе место, что очень сильно огорчило и опечалило Васю, т.к. он считал, что Шнякину место на Евроспорте, где он тогда работал, а не на НТВ+. Кстати, Вася забанил меня в Твиттере лет 8 назад, но я все равно продолжал его читать и смотреть... до сегодняшнего дня.....
да ты звезда
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