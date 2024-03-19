Дмитрий Шнякин: «Наследие Уткина исполинских размеров. Оно в рестайлинге спортивного ТВ страны. Но была и особая форма саморазрушения – удары по тем, кто всегда был за Васю»
Дмитрий Шнякин высказался о смерти Василия Уткина.
«В дни смерти колоссов своих профессий задаюсь вопросом задаюсь: а что осталось? Это не всегда и не для всех важно, но если речь о могучей публичной фигуре, то от вопроса не увернуться: наследие-то какое?
И знаете… Даже самый отчаянный хейтер, самый нахальный или аргументированный критик, а то и самый свирепый идеологический противник не имеет шансов не признать: наследие Уткина исполинских размеров!
Оно живет в умах и речах десятков комментаторов. Им пользуются продюсеры, менеджеры, блогеры. Это наследие – в рестайлинге всего спортивного телевидения страны. Наши болельщики воспринимают футбол и как шоу – это тоже труды Уткина. Да кто-то футболом увлекся благодаря его талантам.
Эти таланты выплескивались за рамки крохотной индустрии спортжурналистики страны: Уткин показал, что можно стать звездой и на других кнопках ТВ. Можно даже в кино сыграть, ведь комментаторство – это тоже немного лицедейство.
Вызывающая манера общения в соцсетях, изощренные словесные атаки – ими не стесняются пользоваться многие спортжуры… Не будем спорить про отца-основателя стиля, верно?
Он сотням дал шанс, многим помог в быту. Вспоминаю креативного игрока, которого я ему привел. Вася моментально обеспечил пацана заработком, трудоустройство предложил – Уткин окутывал теплом и заботой тех, в кого верил, кем очаровывался. И продюсировал этапы их жизни. А это уже наследие, о котором каждый из воспитанников расскажет сам. Есть целая футбольная команда таких.
Да, было много демонов внутри. Была, как мне кажется, особая форма саморазрушения – уколы и удары по людям, которые всегда были за Васю. Но даже в странных и сложных загонах Вячеславыча был свой шарм. И свое наследие, конечно: есть те, кому раны, нанесенные Васей, помогли укрепить иммунную систему. Становились сильнее.
«Вася, здоровенный такой, пробил собою стену, оставив в ней дыру – и вы уже спокойно через нее прошли», – так описывал наследие Уткина гениальный Розанов. Теперь вот встретятся вновь, поговорят наконец.
Лишь 52 года – и столько всего осталось!» – написал комментатор «Матч ТВ».
Вася лучший и великий, спасибо тебе большой герой большой игры .
Спасибо за любовь к футболу, спасибо что был с нами, мы будем помнить тебя наверное, как минимум всегда, футбольная публика всегда чтит и помнит своих героев и легенд.
Вася, ты легенда , покойся с миром, пусть Бог примет тебя достойно .
Напомню, что Шнякин на НТВ+ попал через конкурс комментаторов, где зрители выбирали трёх победителей голосованием.
И Шнякин занял второе место, что очень сильно огорчило и опечалило Васю, т.к. он считал, что Шнякину место на Евроспорте, где он тогда работал, а не на НТВ+.
Кстати, Вася забанил меня в Твиттере лет 8 назад, но я все равно продолжал его читать и смотреть... до сегодняшнего дня.....