Невеш о причинах перехода в саудовскую лигу: «Деньги – одна из них, нельзя отрицать. Но люди не знают, как развивается страна и как прогрессирует футбол. Через 2-3 года это будет потрясающий чемпионат»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рубен Невеш деньги Футбол

Рубен Невеш назвал причины трансфера в лигу Саудовской Аравии.

«Конечно, одна из причин – это деньги. Нельзя этого отрицать, разумеется.

Знаю, многие люди думают, что мы говорим о «проекте», просто чтобы что-то сказать, но это неправда. Когда нам представили проект, это было впечатляюще. 

Полагаю, люди не имеют представления о том, как развивается страна и как прогрессирует тут футбол, каким он может стать через несколько лет. 

[Посмотрите], чего мы добились за год в саудовской Про-лиге. Уверен, еще через два-три года это будет потрясающий чемпионат», – заявил полузащитник «Аль-Хилаля».

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11 комментариев
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Деньги - одна из причин
Вторая - их количество
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Ответ Вадим Полищук
Почему нельзя сказать, что деньги - главная причина? Популизм этот разводить
нельзя плевать в колодец с которого пьешь воду! это не уважение к местным! знаешь, правда никому не нужна, в этом мире нельзя быть самим собой и честным всегда, если все люди будут такими.. это приведет хаосу в мире, будут столько жертв и мертвых душ.. так что нельзя людей нахваливать которые несут и делают всякий бред, оправдывая их те что они "за то честно" - это абсолютная глупость! люди должны скрывать свою сущность и сдерживать себя!
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Будет также прекрасен как и в Китае?))
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Говорит что положено по контракту
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Что же Невеш не поехал через 2-3 года, когда проект взлетит? А сейчас бы тактично отказал, ведь деньги - лишь один из факторов по его словам)
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Комментарий удален модератором
Ага тут же были толпы фанатов МС, ПСЖ, НЮ лет 20 назад.
Шейхи притащат в свой чемпионат лучших управленцев, тренеров и игроков и будет у них чемпионат не хуже Лиги 1 года через 2-3, а потом и с топами начнут соперничать.
История, былые заслуги и т.д. это хрень. У МС сейчас фанатов на уровне МЮ хотя исторически эти клубы на разных уровнях.
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Ничего плохого в переходе из-за денег нет, ну вот пиарить 189й чемпионат уровня Бангладеша и говорить о какой-то перспективности в пустыне, где нет культуры боления, где погода непригодна для футбола, где саранча живет на стадионах это просто смешно. Провести условно один ЧМ вложив туда сотни миллиардов на несколько матчей за месяц максимум что можно на достойном уровне там сделать, на дистанции совершенная не окупаемая клоунада, просто игрушка богатеньких шейхов:)
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Ответ Cearvm
Что же Невеш не поехал через 2-3 года, когда проект взлетит? А сейчас бы тактично отказал, ведь деньги - лишь один из факторов по его словам)
Так он поехал участвовать, разрабатывать этот проект. Это всегда лучше, чем присоединиться к нему
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален модератором
А что бы сказал ты, будь на его месте? Деньги и только деньги?) Ну нет же. Чрезмерная честность- это как прийти в гости и поливать говном хозяев за невкусный ужин.
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