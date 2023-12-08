Невеш о причинах перехода в саудовскую лигу: «Деньги – одна из них, нельзя отрицать. Но люди не знают, как развивается страна и как прогрессирует футбол. Через 2-3 года это будет потрясающий чемпионат»
Рубен Невеш назвал причины трансфера в лигу Саудовской Аравии.
«Конечно, одна из причин – это деньги. Нельзя этого отрицать, разумеется.
Знаю, многие люди думают, что мы говорим о «проекте», просто чтобы что-то сказать, но это неправда. Когда нам представили проект, это было впечатляюще.
Полагаю, люди не имеют представления о том, как развивается страна и как прогрессирует тут футбол, каким он может стать через несколько лет.
[Посмотрите], чего мы добились за год в саудовской Про-лиге. Уверен, еще через два-три года это будет потрясающий чемпионат», – заявил полузащитник «Аль-Хилаля».
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Вторая - их количество
Шейхи притащат в свой чемпионат лучших управленцев, тренеров и игроков и будет у них чемпионат не хуже Лиги 1 года через 2-3, а потом и с топами начнут соперничать.
История, былые заслуги и т.д. это хрень. У МС сейчас фанатов на уровне МЮ хотя исторически эти клубы на разных уровнях.