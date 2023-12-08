Невеш о причинах перехода в саудовскую лигу: «Деньги – одна из них, нельзя отрицать. Но люди не знают, как развивается страна и как прогрессирует футбол. Через 2-3 года это будет потрясающий чемпионат»

Рубен Невеш назвал причины трансфера в лигу Саудовской Аравии.

«Конечно, одна из причин – это деньги. Нельзя этого отрицать, разумеется.

Знаю, многие люди думают, что мы говорим о «проекте», просто чтобы что-то сказать, но это неправда. Когда нам представили проект, это было впечатляюще.

Полагаю, люди не имеют представления о том, как развивается страна и как прогрессирует тут футбол, каким он может стать через несколько лет.

[Посмотрите], чего мы добились за год в саудовской Про-лиге. Уверен, еще через два-три года это будет потрясающий чемпионат», – заявил полузащитник « ».

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