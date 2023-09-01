«Аталанта» отдала Соппи в аренду «Торино», а Околи отправила во «Фрозиноне». Хольм арендован у «Специи» с опцией выкупа

Теги Аталанта Торино серия А Италия трансферы Специя Фрозиноне Меме Околи Эмиль Хольм Брандон Соппи Футбол

«Аталанта» отдала в аренду двух защитников.

22-летний нигериец Меме Околи проведет сезон в составе «Фрозиноне», а 21-летний француз Брандон Соппи будет защищать цвета «Торино».

Оба арендных соглашения рассчитаны на сезон, при этом отмечается, что туринский клуб сможет в дальнейшем выкупить Соппи.

Кроме того, «Аталанта» сама арендовала защитника «Специи» Эмиля Хольма с опцией выкупа. 23-летний швед взял себе 3-й номер.

Околи провел 17 матчей в Серии А за «Аталанту» в минувшем сезоне, а Соппи вышел на поле 15 раз и отдал 3 голевые передачи. У Хольма 20 матчей в прошлом сезоне чемпионата Италии, в которых он забил гол и отдал результативный пас. Подробную статистику Околи смотрите здесь, Соппи – здесь, Хольма – тут.

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2 комментария

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Давид Agabekyan
Раньше Гасперини с игроками дрался, а теперь уже убивать решил
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