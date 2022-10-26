Друзья экс-капитана сборной Ирана считают, что его хотели похитить из ОАЭ за поддержку оппозиции и протестов

Друзья Али Карими считают, что его хотели похитить из-за оппозиционных взглядов.

Друзья бывшего капитана сборной Ирана, ранее выступавшего за «Баварию», заявили, что представители действующих властей пытались похитить его. Причиной этому, как считают друзья Карими, послужили его недавние высказывания. Али поддержал протесты в стране.

Власти уже выдали ордер на арест Карими, который сейчас живет в Дубае. После заявлений Али в соцсетях после гибели 22-летней Махсы Амини бывшего футболиста обвинили в «сговоре с намерением действовать против национальной безопасности». Напомним, в сентябре девушку задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

После этого один из знакомых связался с Карими и сообщил ему, что тоже хочет покинуть Иран. Он попросил Али о встрече в городе Фуджайра, который находится примерно в 120 км от Дубая. Это сообщение было отправлено через другого футболиста, который играет в Дубае и знаком как с этим человеком, так и с Карими, но Али отнесся к нему с подозрением.

«Карими не горел желанием встречаться с ним, но незадолго до назначенного времени он получил сообщение от друга со словами: «Фуджайра – ловушка». Кто был отправителем? Кто-то из министерства информации и национальной безопасности Ирана!

К счастью, Али Карими в безопасности. Он не совершил преступления, а только был рядом со своим народом» – написал Мехди Ростампур, друг бывшего футболиста.

Как считает Ростампур, в случае, если бы Карими приехал в Фуджайру, его бы силой посадили в лодку и увезли в Иран, где бы его заставили покаяться в эфире государственного телевидения.

Сейчас Карими по-прежнему в ОАЭ.

Карими сыграл 112 матчей за сборную Ирана и был пожизненно отстранен от нее после акции в поддержку оппозиции, которую он с партнерами по команде провел на матче с Южной Кореей в июне 2009 года.