«Мне было 4, когда мы стали беженцами. Прошлое пугает – не хочу вернуться в то время». Бегович о Югославии

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Асмир Бегович сборная Югославии Футбол

Асмир Бегович вспомнил об отъезде его семьи из Югославии.

Сейчас футболист является амбассадором организации, которая помогает беженцам. 

«Это было сложное время для моей семьи. Думаю, чем старше я становлюсь, тем чаще оглядываюсь на это, ведь, когда мы впервые стали беженцами, мне было четыре года. Из-за пандемии у меня появлялись воспоминания – я вспоминал переезды, лодки и попытки попасть в более безопасное место.

Время от времени у меня возникают воспоминания, когда я еду куда-то на машине. Не столько об отъезде из Югославии, сколько о том, как позднее нам пришлось уехать из Германии в Канаду. Было трудно.

У нас не было стабильности, так как визы выдали лишь сроком на год. Было практически невозможно продлить ее, потому что доход у нашей семьи был ниже, чем нужно.

Об этом я помню уже гораздо лучше и осознаю, как это влияло на мою семью. Такие ситуации создают ощущение беспокойства, но также и стойкость, и чувство благодарности за то, что у тебя есть сегодня, за хорошую жизнь.

Прошлое заставляет работать как можно лучше и пугает, потому что я не хочу вернуться в то время. Оглядываясь, я испытываю разные чувства, но главное – огромное уважение к родителям. Чем старше ты становишься, тем больше у тебя обязанностей, ты сам становишься родителем. Но я не могу представить, как бы я прошел через такие испытания.

Нас никто не жалел, и ты сам не мог себя жалеть. Родители работали в нескольких местах, а папа бросил футбол, чтобы стать курьером. Мама работала в ресторанах и убиралась, а потом изучала профессию медсестры, параллельно осваивая новый язык.

Мы выбрались оттуда: родители принесли огромные жертвы. Когда ты оказываешься в такой ситуации, все просто: ты либо остаешься, либо уезжаешь. Мы уехали, и они справились», – рассказал вратарь «Эвертона».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные