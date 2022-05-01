«Мне было 4, когда мы стали беженцами. Прошлое пугает – не хочу вернуться в то время». Бегович о Югославии

вспомнил об отъезде его семьи из Югославии.

Сейчас футболист является амбассадором организации, которая помогает беженцам.

«Это было сложное время для моей семьи. Думаю, чем старше я становлюсь, тем чаще оглядываюсь на это, ведь, когда мы впервые стали беженцами, мне было четыре года. Из-за пандемии у меня появлялись воспоминания – я вспоминал переезды, лодки и попытки попасть в более безопасное место.

Время от времени у меня возникают воспоминания, когда я еду куда-то на машине. Не столько об отъезде из Югославии, сколько о том, как позднее нам пришлось уехать из Германии в Канаду. Было трудно.

У нас не было стабильности, так как визы выдали лишь сроком на год. Было практически невозможно продлить ее, потому что доход у нашей семьи был ниже, чем нужно.

Об этом я помню уже гораздо лучше и осознаю, как это влияло на мою семью. Такие ситуации создают ощущение беспокойства, но также и стойкость, и чувство благодарности за то, что у тебя есть сегодня, за хорошую жизнь.

Прошлое заставляет работать как можно лучше и пугает, потому что я не хочу вернуться в то время. Оглядываясь, я испытываю разные чувства, но главное – огромное уважение к родителям. Чем старше ты становишься, тем больше у тебя обязанностей, ты сам становишься родителем. Но я не могу представить, как бы я прошел через такие испытания.

Нас никто не жалел, и ты сам не мог себя жалеть. Родители работали в нескольких местах, а папа бросил футбол, чтобы стать курьером. Мама работала в ресторанах и убиралась, а потом изучала профессию медсестры, параллельно осваивая новый язык.

Мы выбрались оттуда: родители принесли огромные жертвы. Когда ты оказываешься в такой ситуации, все просто: ты либо остаешься, либо уезжаешь. Мы уехали, и они справились», – рассказал вратарь .