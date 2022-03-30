У Уткина 5 голов со штрафных в этом сезоне. До рекорда за всю историю РПЛ – 2 мяча

Даниил Уткин может установить рекорд по голам со штрафых за сезон.

За восемь туров до конца чемпионата на счету полузащитника пять голов прямыми ударами со штрафных – третий результат по этому показателю. Столько же со штрафных забил Андрей Каряка из в 2004 году.

Чаще со штрафных за сезон забивали лишь два футболиста – Ролан Гусев (6 мячей, , 2002 год) и Александр Алиев (7 голов, , 2010 год).

Штрафные Уткина – феномен сезона. Инсайд-история, как он научился так попадать