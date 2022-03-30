У Уткина 5 голов со штрафных в этом сезоне. До рекорда за всю историю РПЛ – 2 мяча

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Даниил Уткин может установить рекорд РПЛ по голам со штрафых за сезон.

За восемь туров до конца чемпионата на счету полузащитника «Ахмата» пять голов прямыми ударами со штрафных – третий результат по этому показателю. Столько же со штрафных забил Андрей Каряка из «Крыльев Советов» в 2004 году.

Чаще со штрафных за сезон забивали лишь два футболиста – Ролан Гусев (6 мячей, ЦСКА, 2002 год) и Александр Алиев (7 голов, «Локомотив», 2010 год).

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