ЦСКА отдал Шкурина в аренду польскому «Ракуву» с правом выкупа. Форвард был в аренде в киевском «Динамо»

Форвард ЦСКА Илья Шкурин перешел в «Ракув» на правах аренды до конца сезона.
При этом у польского клуба есть право выкупа 22-летнего белоруса.
После 23 матчей «Ракув» занимает в национальном чемпионате 3-е место.
Первую половину сезона Шкурин провел на правах аренды в киевском «Динамо». На днях чемпионат Украины был приостановлен в связи с введением военного положения.
В 8 матчах УПЛ за киевлян нападающий сделал 4 голевые передачи. Подробнее его статистика — здесь.
Witaj, Ilja! 👋🔴🔵— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) February 26, 2022
📸 @jakub_ziemianin pic.twitter.com/q5jYce0EYM