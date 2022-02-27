ЦСКА отдал Шкурина в аренду польскому «Ракуву» с правом выкупа. Форвард был в аренде в киевском «Динамо»

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Форвард ЦСКА Илья Шкурин перешел в «Ракув» на правах аренды до конца сезона.

При этом у польского клуба есть право выкупа 22-летнего белоруса.

После 23 матчей «Ракув» занимает в национальном чемпионате 3-е место.

Первую половину сезона Шкурин провел на правах аренды в киевском «Динамо». На днях чемпионат Украины был приостановлен в связи с введением военного положения.

В 8 матчах УПЛ за киевлян нападающий сделал 4 голевые передачи. Подробнее его статистика — здесь.

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