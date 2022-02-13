Нобоа о новичке «Спартака» Пруцеве: «Хорошее видение поля, объем работы, все качества для классного игрока»

Полузащитник «Сочи» высказался об экс-хавбеке клуба , который этой зимой перешел из в «Спартак».

— Кто тебе нравится в из молодых? Кого бы ты мог выделить?

— Пруцева. Большой талант, очень нравилось тренироваться с ним.

— Но в «Сочи» не заиграл.

— Не было шанса, ему было тяжело конкурировать со мной и Цаллаговым в его возрасте. Однако думаю, что в он сможет играть. Возможно, не сразу, но все-таки он набрался опыта в «Крыльях» и стал увереннее.

— Чем он хорош?

— Очень хорошее видение поля, объем работы. Да вообще у него есть все качества для классного игрока, — сказал Нобоа.

Новый опорник «Спартака»: с детства играл с Умяровым, был «чертановским Иньестой», стал ключевым в приятных «Крыльях»