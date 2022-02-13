Нобоа о новичке «Спартака» Пруцеве: «Хорошее видение поля, объем работы, все качества для классного игрока»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об экс-хавбеке клуба Даниле Пруцеве, который этой зимой перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак».
— Кто тебе нравится в РПЛ из молодых? Кого бы ты мог выделить?
— Пруцева. Большой талант, очень нравилось тренироваться с ним.
— Но в «Сочи» не заиграл.
— Не было шанса, ему было тяжело конкурировать со мной и Цаллаговым в его возрасте. Однако думаю, что в «Спартаке» он сможет играть. Возможно, не сразу, но все-таки он набрался опыта в «Крыльях» и стал увереннее.
— Чем он хорош?
— Очень хорошее видение поля, объем работы. Да вообще у него есть все качества для классного игрока, — сказал Нобоа.
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