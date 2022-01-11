Марадишвили о психологии: «В Европе в 17 лет могут спокойно выходить и играть, а я в 20 ловил мандраж»

Полузащитник прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о психологических проблемах игроков национальной команды.

— Согласен с Карпиным насчет проблем футболистов сборной России с ментальностью?

— Думаю, так и есть. Даже вот что я о себе говорил. Условный игрок в Европе в 17 лет может спокойно выходить и играть против опытных футболистов. А я, когда дебютировал в 20 лет, ловил мандраж перед выходом на поле.

Этот настрой с детства закладывается. Не получилось, видимо, в нас другого заложить, — сказал Марадишвили.