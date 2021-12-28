Марсело может завершить карьеру, если не продлит контракт с «Реалом» (Marca)

Будущее защитника «Реала» Марсело остается неопределенным.

Как пишет Marca, бразилец может завершить карьеру, если не договорится с о новом контракте. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года. Однако в руководстве «Реала» есть люди, которые считают, что продлить контракт с необходимо.

Марсело занимает второе место среди иностранцев по количеству матчей за «Реал» – 533. Больше только у Карима Бензема (582).

В этом сезоне 33-летний защитник отыграл лишь 138 минут в 5 матчах за «Реал». Меньше только у форварда Мариано Диаса (107 минут в 3 играх).

Статистику Марсело можно изучить здесь.