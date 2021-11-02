Мелкадзе про 1:1 с «Локо»: «Почему удалили Литвинова, а Марадишвили нет? Там тоже был повод давать красную»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Георгий Мелкадзе Константин Марадишвили Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Футбол

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе оценил ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче РПЛ.

«Неплохой матч. Почему удалили Литвинова, а Марадишвили нет? Там тоже был повод давать красную. Должны были показать либо две, либо ни одной красной. Судя по тому, что почти весь матч играли в меньшинстве, можно быть довольным ничьей.

Во втором тайме «Спартак» играл хорошо. Счет по игре, по моментам все было равно.

Смогу ли, как планировалось, играть в конце ноября? Изменения есть. Не хочу говорить, когда планируется возвращение на поле. В прошлый раз сказал — и не получилось», — сказал Мелкадзе.

«Спартак» спас яркое дерби: «Локо» забил с суперпаса, доминировал, получил большинство –, но выключился

Опрос

Было ли удаление Литвинова?
6000 голосов
Нет, первую желтую можно было не давать
44%
Спартак
Да, все справедливо
56%
Локомотив

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные