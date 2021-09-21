«Только Черчесов может спасти «Спартак». Он набрался опыта и стал еще мудрее». Радослав Ковач о красно-белых

Бывший защитник «Спартака» высказался о ситуации в московском клубе.

«Осталось две игры до перерыва на матчи сборных, поэтому можно дать Витории время. Но, конечно, место во второй половине [таблицы] для «Спартака» — это очень плохо.

А вообще считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант.

К тому же он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чем думает. Самое то для , — сказал Ковач.

«Спартак» опять сообщил о полной поддержке Витории. Ждем отставку?