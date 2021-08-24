Слуцкий о госнаграде от главы Татарстана: «Отношусь как к большому авансу. Я еще ничего не сделал»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал получение государственной награды (медаль «100 лет образования ТАССР») от президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Я отношусь к этой награде как к большому авансу. На мой взгляд, я еще ничего не сделал, чтобы получать такую награду. Но буду стараться ее оправдать. Будем стараться воплотить надежды болельщиков.

Пока прошло 6 туров чемпионата России, внутри лидирующей группы плотное распределение, поэтому пока еще ничего непонятно. Но мы постараемся выступить максимально успешно», — сказал Слуцкий.

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