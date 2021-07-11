Агент Маньяков о лимите: «Разговоры про раздутые зарплаты россиян лицемерны. Иностранцы к нам не за еду приезжают играть»

Футбольный агент высказался о лимите на легионеров в .

«Я категорически против полной отмены лимита. Нельзя открывать ворота для всех и говорить: «Приезжайте, кто хочет». Лимит обязательно должен быть, но в какой именно форме – вопрос дискуссионный, очень серьезный, его надо изучить досконально.

РФС выбрал правильное направление с точки зрения развития детского футбола, создания молодежных лиг, региональных центров подготовки футболистов. Надо потерпеть, и эта система даст плоды – у нас будут хорошие игроки. Надо продолжать развивать эти направления, но точно не в условиях полной отмены лимита.

Мне видятся два варианта лимита: «10+15» в заявке – без каких-либо ограничений в стартовом составе, или «6+5» – пятеро россиян в старте и сколько угодно иностранцев в заявке.

Разговоры про раздутые из-за лимита зарплаты российских игроков немного лицемерны. Давайте честно: иностранцы же к нам не за еду приезжают играть. Все стоящие игроки приезжают на хорошие деньги.

Если ты хочешь взять игрока уровня амбиций наших топ-клубов, то его зарплата будет в два раза больше рыночной, а стоимость трансфера – в 1,5. Такая вот «северная надбавка» действует.

Я не верю, что после отмены лимита в РПЛ поедут талантливые молодые иностранцы, а наши клубы в дальнейшем смогут их успешно перепродавать.

Хорошие европейские клубы попросту не воспринимают российский сегмент трансферного рынка, они даже не смотрят в нашем направлении. У нас нет ни одного клуба, который продает игроков в Европу на постоянной основе, давайте не будем себя обманывать.

Надо уделять больше внимания детскому футболу, а не отмене лимита на легионеров. Важно сделать работу детского тренера почетной, платить хорошие деньги», – сказал Маньяков.